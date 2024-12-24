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ВСК: 81.4% россиян сберегают накопления на рублевых счетах в банке

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Россияне стали более ответственно подходить к финансовому планированию. Так, к концу 2024 года доля россиян, формирующих накопления на черный день, выросла до 70%. Причем самая финансово грамотная возрастная группа — люди старшего поколения (45-55 лет). Банковские депозиты в рублях являются наиболее распространенным финансовым инструментом для формирования сбережений. А самые популярные цели накоплений — путешествия и покупка недвижимости. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК, проведенного по итогам 2024 года.*

Согласно исследованию Страхового Дома ВСК, минимум 70% россиян формируют сбережения. Наиболее ярко данный тренд прослеживается среди москвичей — 73% опрошенных. В настоящее время не формируют накопления 27% респондентов, никогда не откладывали средства 3% россиян.

Большинство россиян, формирующих сбережения — 30% (28% в начале года) — накопили сумму, равную трем ежемесячным расходам семьи. Еще 27% отложили на "черный день" сумму, которой хватит на 4-6 месяцев, 15,5% (19% в начале года) — создали капитал на 7-12 месяцев. Доля россиян, которым сбережений должно хватить на срок от года и больше, составляет 27%. Причем жители Санкт-Петербурга больше склонны иметь финансовую подушку безопасности на год и выше, чем москвичи и жители других регионов (28% против 27,6% и 26,1% соответственно).

Почти 97% респондентов хранят свои сбережения в рублях (на 2 п. п. выше, чем в начале года), 12% — в долларах (16% в начале года), 6,6% — в евро (аналогично показателям начала 2024 года), 0,4% — в юанях (3,8% в начале года). Еще 2,7% россиян предпочитают формировать сбережения в криптовалюте. Причем накопления в национальной валюте являются основном инструментом для всех возрастных групп, доллары предпочитают россияне в возрасте 25-34 лет (15% опрошенных в данной группе), евро — 35-44-летние россияне (7%).

Также Страховой Дом ВСК выяснил наиболее востребованные финансовые инструменты для сбережений:

  • Банковские депозиты и накопительные счета — выбирают в среднем 81,4% опрошенных, это на 7,9 п. п. выше, чем в начале года. Самая высокая доля россиян, предпочитающих традиционные финансовые продукты — среди людей старше 45 лет (почти 96 в данной группе), а также проживающих в Санкт-Петербурге (93% опрошенных, против 79% в Москве и 80% в регионах).
  • Хранение наличных дома по итогам 2024, наоборот, теряет востребованность — 23,5% против 31,3% в начале года. Такой способ хранить сбережения наиболее характерен для молодежи (57,4% в группе до 34 лет), преимущественно из Москвы (25% в данной группе).
  • Инвестиции в фондовый рынок — 18,1% (16,1% в начале года). Брокерские счета предпочитает аудитория 25-34 лет (почти 27%), жители регионов (22,5%, для сравнения в начале года в данной категории лидировали москвичи).
  • Банковские ячейки — 8,8% (11,4% в начале года). Чаще востребованы у молодежи — 12,7% в данной группе.
  • Инвестиции в недвижимость — 8,4% (10% в начале года). Инструмент наиболее востребован в группе старше 45 лет (11%), из Москвы (13%).
  • Инвестиции в НПФ сократились с 6,6% до 4,9%. Уровень доверия к частным пенсионным фондам пока невысок, среди россиян 25-34 лет и 45-55 лет он чуть выше — 6,7% и 6,5% соответственно. Наибольшая доля россиян, формирующих накопления в НПФ, проживает в Санкт-Петербурге (7,1%).
  • Инвестиции в золото снизились с 6,2% до 4,9%. Данный инструмент чаще предпочитают россияне в возрасте 35-44 лет (7,4% в данной группе).

Топ-5 ключевых целей для накоплений — "финансовая подушка безопасности на черный день" (50% респондентов против 46% в начале года), отпуск (34%, ранее 39%), покупка недвижимости (32%, ранее 33%), дорогие покупки (бытовая техника, мебель и пр. (21%, ранее 27%), формирование пассивного дохода в будущем (20%, ранее 28%) и ремонт (19,5%, ранее 28%). Молодежь чаще, чем "возрастная" группа формирует сбережения на собственное образование и переезд (от родителей, в другой город). Россияне старше 35 лет, наоборот, больше думают о здоровье — копят на медицинские услуги (25%). Москвичи чаще остальных откладывают на отдых и путешествия (40%), образование детей (17%) и дополнительную пенсию в будущем (18%). Жители Санкт-Петербурга больше думают о покупке недвижимости (54%), покупке нового авто (29%), а жители регионов — о помощи близким, родным (17%).

*Исследование проводилось в формате онлайн опроса среди респондентов 18-55 лет (мужчин и женщин) в Москве и городах-миллионниках. При ответе на вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Всего 1000 респондентов приняли участие в опросе.

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