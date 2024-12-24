Т-Дата представила инструмент для управления кластерами Kubernetes

24.12.2024 09:24 Читали 5

Компания Т-Дата, резидент инновационного центра "Сколково", анонсировала продукт "Смарт Стенд", предназначенный для быстрого создания кластеров Kubernetes высокой доступности на любой инфраструктуре. Продукт решает задачи автоматизации развертывания, настройки и управления кластерами, повышая надежность работы с ними и снижая риски, связанные с человеческим фактором.

"Смарт Стенд" предлагает удобный и функциональный подход к работе с Kubernetes. Инструмент позволяет разработчикам развертывать и настраивать кластеры в соответствии с индивидуальными потребностями заказчика, предоставляя удобные параметры для задания сетевой конфигурации, сертификатов и репозиториев Docker.

Решение обеспечивает создание типовой среды разработки, которая упрощает процессы интеграции информационных систем, повышает производительность команд и задает единый стандарт работы над проектами. Продукт поддерживает автоматизацию на базе Terraform, Ansible, Helmwave и Python, с запуском на операционных системах Ubuntu и Astra Linux.

Дополнительные возможности включают установку пользовательского интерфейса, резервных систем и инструментов мониторинга. Среднее время развертывания кластера со "Смарт Стенд" составляет всего 3–10 минут.

"Создание Kubernetes кластеров высокой доступности часто становится вызовом даже для опытных инженеров. Мы разработали "Смарт Стенд", чтобы устранить сложности этого процесса, предложив решение, которое автоматизирует ключевые этапы развертывания и настройки. Это не просто инструмент, а платформа, которая позволяет командам сосредоточиться на разработке, сокращая время на решение инфраструктурных задач", — отметила Ольга Окулова, генеральный директор Т-Дата.