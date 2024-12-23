В Самаре запустят два новых автобусных маршрута

23.12.2024 15:17 Читали 13

С 1 января 2025 г. в Самаре планируют организовать перевозки по двум новым автобусным маршрутам. Информация об этом содержится в проекте поправок в программу по развитию городского пассажирского транспорта.

Оба маршрута будут обеспечивать транспортную доступность Куйбышевского района и работать по регулируемым тарифам (их устанавливает администрация Самары). Автобус № 90 будет следовать от Парка дружбы народов через исторический центр Самары до автостанции "Аврора". Автобус № 91 будет ездить от ул. Грозненской до НФС на ул. Советской армии.

Также и. о. главы Самары Иван Носков анонсировал изменение 87-го маршрута. С 1 января автобусы будут подвозить пассажиров ближе к станции метро "Кировская".

На маршруты № 2, 9, 24, 34 выпустят новые автобусы большой вместимости.