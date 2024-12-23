В Самаре запустят два новых автобусных маршрута

Оба маршрута будут обеспечивать транспортную доступность Куйбышевского района и работать по регулируемым тарифам (их устанавливает администрация Самары). Автобус № 90 будет следовать от Парка дружбы народов через исторический центр Самары до автостанции "Аврора". Автобус № 91 будет ездить от ул. Грозненской до НФС на ул. Советской армии.
Также и. о. главы Самары Иван Носков анонсировал изменение 87-го маршрута. С 1 января автобусы будут подвозить пассажиров ближе к станции метро "Кировская".
На маршруты № 2, 9, 24, 34 выпустят новые автобусы большой вместимости.