16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

56% молодых специалистов идут в агро, чтобы развивать собственный бизнес

Читали 18

Большинство студентов оценивают перспективность работы в отрасли сельского хозяйства на 7-10 баллов (по десятибалльной шкале). При этом у двух третей студентов агровузов не было в роду работников в этой сфере. 56% студентов после обучения планируют развивать собственный бизнес. Об этом говорится в опросе платформы "Я в Агро" от Россельхозбанка, проведенном среди учащихся сельскохозяйственных вузов России в декабре 2024 года.

Опрошенные рассказали о факторах выбора профессии и будущего места работы, желаемом уровне заработной платы и компаниях, в которых хотели бы работать.

Большая часть опрошенных студентов (23,6%) решили связать свою жизнь с АПК ради возможности открыть свое дело, финансовая стабильность важна для 18,6% респондентов, 17,9% студентов выбрали отрасль из-за ее активного развития и поддержки государства, гарантированное трудоустройство — основной фактор для 14,2% опрошенных. Остальные голоса распределись между такими факторами, как глобальная социальная миссия и возможность для инноваций.

Опрос показал, что фактор семейной преемственности профессии в отрасли сельского хозяйства не является основополагающим. На вопрос "Есть ли (были ли) в твоей семье работники сельского хозяйства?" треть опрошенных подтвердили династийность, у 66,5% респондентов не было в роду работников АПК.

Перспективность работы в отрасли сельского хозяйства было предложено оценить по десятибалльной шкале. Большинство респондентов (82%) поставили от 7 до 10 баллов, а наивысшую оценку дали 37,1% опрошенных.

"Отрасль агро вышла за рамки традиционной модели ведения бизнеса, и именно практика дает возможность юным специалистам познакомиться со спецификой работы инновационных сельскохозяйственных производств. Наш опрос показал, что 55% респондентов уже участвовали в практиках или оплачиваемых стажировках на предприятиях. На нашей платформе "Я в агро" студенты могут найти актуальные предложения по стажировкам в компаниях по всей России на основе их интересов и специализации", — рассказала Елена Батурова, заместитель Председателя Правления РСХБ.

После окончания аграрного вуза 65,8% опрошенных планируют работать по профессии, 27,5% студентов еще не приняли решение о дальнейшем трудоустройстве, 6,7% респондентов будут работать в смежной или другой сфере.

Ключевым фактором при выборе будущего места работы традиционно остается заработная плата — так ответил 31% респондентов. Показатель "условия труда/современное оборудование" занял второе место с минимальным отрывом (30,5%). Также при выборе играют роль карьерный рост (25%), хороший коллектив (8,5%) и близость к дому (5%).

Смена места жительства после окончания вуза — еще один актуальный вопрос для будущих аграриев. 63% опрошенных планируют не менять регион после окончания вуза.

На первом месте работы выпускники рассчитывают получать более 70 тыс. руб. (39%), на начальную заработную плату в 50-70 тыс. руб. согласны 32% респондентов, остальные готовы получать 30-50 тыс. руб.

Респондентам также было предложено указать компанию, в которой они хотели бы работать. По мнению опрошенных, в топ-3 компании для трудоустройства вошли ЭкоНива (21,9%), Сибагро (13,8%), Мираторг (13,4%). При этом 56,2% планируют открыть свое дело, развивать собственное хозяйство.

Опрос был проведен на платформах "Я в Агро" и "Свое Фермерство" в период с 27 ноября по 12 декабря 2024 года. В нем приняли участие 1 758 мужчин и женщин.

Версия для печати

Новости

Назад. 23 декабря 2024
56% молодых специалистов идут в агро, чтобы развивать собственный бизнес
Терапевт ВСК раскрыла эффективный способ бросить курить
Все, о чем мечталось, проси, загадывай и желай: в России заработала горячая линия Деда Мороза

В России и мире

"Спортзалы и капсулы для сна": офис Авито получил платиновый статус от Forbes и Pridex

Офис Авито <a href="https://www.forbes.ru/special/office/top50-headoffices-2024/?erid=F7NfYUJCUneP4zt7w2jV" target="_blank">вошел</a> в "Топ-50 штаб-квартир российских компаний" по мнению Forbes и Pridex и получил платиновый статус как одно из лучших рабочих пространств в России.

Форум "ИНФРАГОРОД" — Новые горизонты развития

5 декабря 2024 года Самара приняла гостей на форуме городских проектов "ИНФРАГОРОД", который собрал спикеров и экспертов для обсуждения важнейших тем в сфере развития регионов. Мероприятие предусматривало презентации лучших практик, механизмы государственной поддержки и современные тренды, влияющие на благоустройство и жизнь горожан.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Задержан бывший депутат и гендиректор "Трехсосенского" Михаил Родионов

В Ульяновске задержали бывшего депутата в Самарской области от "Справедливой России", гендиректора ООО "Трехсосенский" (компания находится в Ульяновской области, но имеет самарский юридический адрес. - Прим. Волга Ньюс) Михаила Родионова.

Кошелек

"Во всю высоту экрана": на Авито появились новые медийные инструменты рекламы

Авито Реклама расширяет инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она