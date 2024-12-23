Терапевт ВСК раскрыла эффективный способ бросить курить

23.12.2024 12:14 Читали 2

Курение — одна из самых распространенных форм зависимости, которая оказывает влияние как на физическое здоровье, так и на психологическое состояние человека. Многие люди сталкиваются с трудностями при попытке отказаться от этой привычки. Алина Красикова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, рассказывает, что же мешает отказаться от курения.

Основной причиной трудностей с отказом от курения является непосредственно никотиновая зависимость. Никотин воздействует на центральную нервную систему, вызывая выброс дофамина — гормона удовольствия. Со временем организм привыкает к этому эффекту, и без дозы никотина человек начинает испытывать дискомфорт, тревогу и раздражительность. Это состояние называется абстинентным синдромом, который проявляется в первые дни отказа от курения.

Помимо физиологической зависимости, важную роль играет психологическая привязанность к курению. Данная привычка становится частью повседневной рутины, ритуалом, связанным с определенными ситуациями или эмоциями. Например, многим сложно представить начало дня без утренней сигареты или стрессовые ситуации без возможности "расслабиться" за счет курения. Эти ассоциации трудно разрушить, особенно если они формировались на протяжении многих лет.

Окружающая социальная среда также влияет на способность бросить курить. Если среди друзей и коллег много курящих, это создает дополнительное давление и "соблазн" вернуться к старой привычке. Кроме того, некоторые люди используют курение как способ общения и установления дружеских контактов, что усложняет отказ от привычки. Многие курильщики боятся изменений, которые произойдут в их жизни после отказа от курения — опасаются, что станут менее общительными, потеряют уверенность в себе или столкнутся с проблемами со здоровьем, такими как набор веса.

Некоторых из перечисленных опасений оправданы. Например, замещение сигарет едой — распространенный метод борьбы с зависимостью. С одной стороны, еда действительно может отвлечь от мыслей о курении. Но, с другой стороны, многие люди начинают потреблять больше калорий, пытаясь "заглушить" тягу к никотину. Также у некоторых людей после отказа от курения замедляется обмен веществ, что также способствует набору веса.

Лучше всего выбрать альтернативный способ отвлечься от курения, например, это может быть жевательная резинка, леденцы или даже просто стакан воды. Также полезно найти новые хобби или занятия, которые отвлекут от мысли о сигаретах.

Сроки полного отказа от курения могут варьироваться. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что первый этап — самый сложный, и длится он примерно 3-4 недели. За это время организм адаптируется к отсутствию никотина, и физическая зависимость ослабевает. После этого наступает второй этап — борьба с психологической зависимостью. Этот процесс может занять несколько месяцев или даже лет, в зависимости от индивидуальных особенностей и окружения. Главное — не сдаваться и продолжать работать над собой.

После отказа от курения организм сразу начинает очищаться от токсинов. Уже через 20 минут после последней сигареты улучшается кровообращение, а через 12 часов уровень угарного газа в крови снижается до нормального. Через 48 часов улучшаются обоняние и вкус, а через 72 часа легкие начинают очищаться от слизи. Полное восстановление организма занимает около года. За это время нормализуются функции легких, сердечно-сосудистой системы и иммунной системы. Однако важно помнить, что процесс восстановления зависит от многих факторов, включая возраст, общее состояние здоровья и стаж курения.

"Важно помнить, что вейпы, электронные сигареты не менее опасны. Безникотиновые вейпы, например, содержат другие вредные вещества, такие как пропиленгликоль и глицерин, которые могут вызывать раздражение дыхательных путей и аллергические реакции. Кроме того, использование вейпов поддерживает привычку к ингаляциям, что затрудняет полный отказ от курения. Лучшим решением является полный отказ от любых видов курения и использование альтернативных, более эффективных методов борьбы с зависимостью — спорта, медитаций или психотерапии", — отмечает Алина Красикова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.