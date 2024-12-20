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Familia и ВСК выяснили, как одежда отражает внутренний мир россиян

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Мы привыкли, что по одежде можно многое сказать о человеке и его образе жизни. Эксперт Familia и психолог ВСК объясняют, как стиль может раскрыть внутренний мир человека, почему частота обновления гардероба разнится в зависимости от региона, и как избежать стереотипов при оценке внешности.

Согласно опросу, проведенному сетью офф-прайс магазинов Familia, россияне довольно часто обновляют гардероб. Так, 75% женщин и 48% мужчин ходит на шопинг минимум 2 раза в месяц. Верхнюю одежду россияне приобретают реже — 69% населения примерно 1-2 раза в год. Самая высокая доля любителей шопинга проживает в Москве и Казани — до 85% жителей этих регионов ходят за покупками минимум 1 раз в месяц. В целом, примерно 46% россиян отмечают, что не могут долго ходить в одной и той же одежде (на работу, учебу). Около 11% населения считают, что одежда должна выполнять исключительно утилитарную функцию, поэтому обновлять гардероб нужно только по мере необходимости — когда предыдущая вещь износилась.

По мнению Екатерины Киршиной-Шульги, консультативного психолога Страхового Дома ВСК, чрезмерное внимание к внешнему виду, как и его игнорирование, не является проблемой с точки зрения психологии. Частота обновления гардероба у каждого человека индивидуальна. Главное, чтобы одежда соответствовала его потребностям и обеспечивала комфорт. Современный человек относится к внешнему виду спокойно и осознанно, четко понимая, как он хочет выглядеть и какую роль это играет в его жизни. Нет строгих правил: кто-то любит яркие цвета, а кто-то предпочитает базовые оттенки. Главное — чувствовать себя уверенно и комфортно в выбранном образе.

Согласно данным Familia, стиль россиян заметно варьируется в зависимости от региона. На Урале и в Поволжье лидирует деловой стиль — 66% жителей этих городов выбирают классические костюмы и минималистичные образы. В южных регионах, таких как Краснодарский край, Ростовская, Воронежская область, преобладают яркие цвета и смелые фасоны (64%). На севере, например, в Мурманске, местные жители отдают предпочтение сдержанным и практичным вещам. В Москве и Санкт-Петербурге лидирующие позиции занимает стиль casual — его предпочитают около 70% жителей, причем не только в повседневной жизни, но и в качестве рабочего дресс-кода.

Несмотря на то что стиль одежды может многое говорить о характере человека, психолог ВСК не рекомендует судить о психологическом состоянии исключительно по его образу или макияжу. Внешний вид — это выбор, который каждый из нас делает ежедневно и который может зависеть от настроения или обстоятельств. Попытки делать выводы только на основе внешности ведут к стереотипам и могут помешать налаживанию доверительных отношений. Яркий или скромный стиль, вызывающие или сдержанные образы не обязательно сигнализируют о ментальных проблемах — они могут просто отражать текущие вкусы или потребности.

Также, по мнению Екатерины Киршиной-Шульги, консультативного психолога Страхового Дома ВСК, не стоит пытаться изменить стиль другого человека, если он сам не выразил желания сделать это. Важно помнить, что стиль — это личный выбор, зависящий от множества факторов, таких как жизненные обстоятельства, финансовые возможности и внутренние предпочтения. Давление на человека с целью изменить его образ может привести к недопониманию и конфликтам. С другой стороны, резкие и необъяснимые изменения во внешности могут свидетельствовать о переменах в эмоциональном или психологическом состоянии. Например, если женщина с ярким стилем вдруг стала предпочитать сдержанную, не привлекающую внимание одежду, или, наоборот, сдержанный человек вдруг перешел на экстравагантную одежду и макияж. В такой ситуации важно проявить внимание и поддержку близкому, не заостряя внимание на его внешнем виде.

Эксперты Familia напоминают: чтобы производить хорошее впечатление на окружающих при помощи внешнего вида, важно уделять внимание деталям. Одежда должна быть опрятной, чистой и соответствовать ситуации. Соблюдение дресс-кода подчёркивает уважение к окружающим, а одежда из натуральных материалов, таких как хлопок, шерсть и кожа, всегда выглядит выигрышно. Правило "максимум трёх цветов" остаётся актуальным, однако стилисты советуют интерпретировать его гибко: базовый, вторичный и акцентный цвет помогут создать гармоничный образ.

Мужчинам стоит обратить внимание на классические вещи: пальто, тренчи, кожаные куртки или качественные пуховики. Женщинам рекомендуется использовать аксессуары, которые подчёркивают индивидуальность, но не перегружают образ. Создание стильного гардероба невозможно без экспериментов. Главное — помнить, что одежда должна отражать вашу личность, быть удобной и уверенно подчеркивать ваш уникальный стиль.

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Назад. 20 декабря 2024
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