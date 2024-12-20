"Ингосстрах" выяснил, где россияне отдыхали в этом году

20.12.2024 13:01 Читали 5

Аналитики компании проанализировали результаты данных на основе количества проданных страховых полисов и частоты страховых случаев.

Наиболее популярным направлением для туризма традиционно стала Турция, также в тройку лидеров среди стран вошли Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. Далее следуют восточные страны — Таиланд и Шри-Ланка на четвёртом и пятом местах соответственно.

Среди стран, которым отдают предпочтения жители России, остались государства Шенгенского соглашения, а также добавились Абхазия, Куба и Мальдивы. Отдельного внимания заслуживает Китай, который после отмены ковидных ограничений демонстрирует значительный потенциал роста туристического потока.

Примечательной особенностью 2024 года стал заметный рост обращений по страховым случаям из новых для российского туризма направлений — Непала и Бразилии. Подобная динамика свидетельствует о растущем интересе россиян к экзотическому отдыху и необычным туристическим маршрутам.

Иногда нестандартные страховые случаи возникают и в традиционных для российских путешественников туристических странах. Например, на Шри-Ланке во время экскурсии застрахованное лицо выпало из поезда, в результате чего была получена травма головы. Эксперты предупреждают о частоте аналогичных случаев и призывают быть аккуратнее на подобных маршрутах, также на Шри-Ланке большую опасность представляет океан из-за сильного наката волн.

В число других рисков, распространённых во время путешествий, входят транспортные происшествия. Наиболее бдительными российским туристам следует быть в Таиланде, где согласно статистике "Ингосстраха" происходит рекордное количество аварий на дорогах. Также в Таиланде был зафиксирован интересный случай — человека укусил лемур. Пострадавший отделался лёгким испугом и вакцинировался.

Расширение географии путешествий российских туристов требует особого внимания к страховому покрытию. Мы рекомендуем тщательно подходить к выбору страховой программы, учитывая специфику направления и планируемые активности.