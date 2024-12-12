16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ингосстрах" за две недели выплатил более 3 миллиардов рублей в сегменте автострахования

Читали 9

За период с 25 ноября по 8 декабря "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 3 миллиардов рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 995 миллионов рублей, а по ОСАГО — более 2 миллиардов рублей.

Самые крупные страховые выплаты по каско за последние две недели составили 13,7 миллиона рублей — водитель не справился с управлением, столкнулся со стоящим автомобилем, наехал на ограждение, съехал в кювет и перевернулся; 11,2 миллиона рублей — водитель не справился с управлением и врезался в дерево; 10,8 миллиона рублей — водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 1,1 миллиарда рублей, Челябинской области — более 54 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 54 миллионов рублей, Приморском крае — более 48 миллионов рублей, а также в Республике Башкортостан — более 36 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 508 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 115 миллионов рублей, Нижегородской области — более 23 миллионов рублей, Республике Татарстан — более 18 миллионов рублей и в Челябинской области — более 18 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО. Компания предоставляет широкий выбор страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" предлагает полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов и электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.

Версия для печати

Новости

Назад. 12 декабря 2024
"Ингосстрах" за две недели выплатил более 3 миллиардов рублей в сегменте автострахования
Как работающие россияне смотрят на получение дополнительного образования. Исследование "Ингосстраха"
ПСБ Благосостояние: в 2024 году более половины жителей Самары увеличили доходы
Любовь нечаянно нагрянет: "Ландыши" появятся уже 1 января на Wink.ru

В России и мире

Авито Работа предлагает заглянуть в 2050 год: как изменится поиск сотрудников будущего?

Авито Работа запускает интерактивный проект <a href="https://2050-jobs.avito.com/" target="_blank">"Авито Работа 2050"</a>, который позволяет пользователям совершить виртуальное путешествие во времени и увидеть, как может выглядеть процесс найма в 2050 году. Посетители могут познакомиться с футуристическими инструментами рекрутинга, предложить собственные идеи для трансформации HR-индустрии и даже выиграть ценные призы.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

27–28 октября разработчики и инженеры собрались на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. В стенах вуза прошла конференция одного из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинга Т1.

Культура и стиль

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

"Работы должны жить вечно": как прошло открытие новой галереи

1 ноября в новом пространстве "ЗИМ галерея" состоялась авторская выставка предметного дизайнера и художника Александра Браулова. Выставка посвящена современным архитектурным объектам по всему миру, затрагивая направление архитектурного авангарда как основное течение. Александр лично провел экскурсию по всем работам, ответил на интересующие посетителей вопросы, а также провел автограф-сессию. Финалом мероприятия стал аукцион работы "Фабрика-кухня", которую купили за 50 тыс. руб.

Люди

Задержан бывший депутат и гендиректор "Трехсосенского" Михаил Родионов

В Ульяновске задержали бывшего депутата в Самарской области от "Справедливой России", гендиректора ООО "Трехсосенский" (компания находится в Ульяновской области, но имеет самарский юридический адрес. - Прим. Волга Ньюс) Михаила Родионова.

Кошелек

"Во всю высоту экрана": на Авито появились новые медийные инструменты рекламы

Авито Реклама расширяет инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Почти 4 тысячи новых контейнеров для мусора поступило в Самару

Департамент городского хозяйства и экологии Самары получил 3784 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Пополнение контейнерного парка города позволит добавить новые емкости там, где это необходимо, сформировать резервный фонд, а также ликвидировать отставание по своевременной замене мусоросборников, образовавшееся за пять предыдущих лет.

Он и она