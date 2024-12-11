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Авито: россияне выбирают учебу на новогодние праздники в сфере финансов и инвестиций

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Среди топ-3 сфер, представители которых чаще других готовы пройти обучающие курсы, совмещая учебу и новогодние каникулы, оказались специалисты сферы маркетинга, рекламы и PR (20%), управления персоналом (19%), а также архитектуры и дизайна (17%). Одним из популярных направлений обучения стали курсы по финансам и инвестициям (26%).

Об этом сообщили аналитики Авито Работа и Авито Реклама, которые провели опрос среди более чем 7 000 работающих россиян и выяснили, что 8% из них планируют пройти обучающие курсы на новогодних праздниках.

В основном опрошенные планируют провести время с семьей и/или друзьями (56%), заниматься хобби, смотреть фильмы или читать книги (36%), выполнять рабочие задачи или взять подработку (21%). Реже респонденты планируют на январские путешествия или поездки за город (18%), а также домашний формат отдыха (13%).

Основными мотивами для прохождения курсов в период январских праздников становятся стремление к саморазвитию (58%) и желание провести время отдыха с пользой (51%). Среди других причин респонденты выделили развитие навыков, необходимых для карьерного роста по текущему направлению (35%) и потребность в профессиональном развитии (35%).

Примечательно, что 39% опрошенных находят обучающие курсы благодаря рекламе на маркетплейсах и сайтах объявлений, а также по рекомендациям родственников, друзей и коллег (39%).

"Привлекать покупателей обучающих курсов не всегда просто. Конкуренция на российском EdTech-рынке растет, поэтому выделяться на фоне других предложений становится сложнее. В этих условиях растет роль медийной рекламы на классифайдах. С ее помощью образовательные бренды могут подробнее рассказывать о преимуществах курсов, привлекая внимание широкой аудитории вовлекающими баннерами. Подобный тренд заметен и на Авито: в ноябре инвестиции образовательных брендов в продвижение на площадке выросли в шесть раз год к году", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Среди россиян, планирующих пройти обучение во время новогодних праздников, каждый четвертый (24%) готов потратить на курсы до 10 000 рублей, а еще 15% выделяют на эти цели от 10 001 до 20 000 рублей. 12% опрошенных готовы выделить на обучение от 20 001 до 30 000 рублей, 9% — от 30 001 до 50 000 рублей. При этом значительная доля респондентов выбирает бесплатные образовательные программы — 21% намерены пройти курсы без финансовых затрат. Средняя сумма, которую россияне готовы вложить в обучение, составляет около 46 101 рубля.

Однако есть и те, кто готов инвестировать в свое развитие более крупные суммы. Около 6% россиян планируют потратить на обучение от 50 001 до 70 000 рублей. Интересно, что больше всего в среднем готовы выделить на обучение в новогодние праздники работающие респонденты 18–24 лет — около 71 474 рублей, и опрошенные из Москвы — около 72 783 рублей, что значительно выше, чем у жителей других городов-миллионников.

Россиян все больше интересуют инструменты управления финансами и возможности выгодных вкладов: самым популярным направлением обучения на этих новогодних праздниках респонденты оказались курсы по финансам и инвестициям (26%). В тройку самых интересных курсов для прохождения на предстоящих праздниках вошли также IT и программирование (24%), маркетинг, реклама и креатив (23%).

"В условиях рынка соискателя всё более востребованными становятся возможности переобучения по интересным направлениям. По данным недавнего опроса Авито Работы, половина работающих россиян (50%) готовы освоить новую профессию и продолжить свой карьерный путь по другой специальности. В ходе исследования наиболее желанным направлением для переобучения стали IT-специальности (20%). Это закономерный тренд: сегодня с нехваткой сотрудников сталкиваются не только промышленные предприятия, но и компании офисного сегмента. Как следствие, работодатели предлагают специалистам высокие зарплаты, привлекательные бонусы и возможности для карьерного развития", — комментирует Кирилл Пшеничных, директор категории "офисные профессии" Авито Работы.

Топ-10 курсов, которые россияне планируют начать на предстоящих новогодних праздниках

Тип курса

Доля ответов респондентов, планирующих начать курс, %

Финансы, инвестиции

26%

IT и программирование

24%

Маркетинг, реклама, креатив

23%

Личностное развитие, коучинг

22%

Психология или педагогика

20%

Бизнес и менеджмент

20%

Дизайн

20%

Спорт, фитнес

17%

Курсы по коммуникации (ораторское искусство, работа в команде, продажи и т. д.)

15%

Медицина, здоровье (нутрициология и т. д.)

15%

На обучение во время новогодних праздников 42% опрошенных готовы выделить от 2 до 4 часов в день, 40% — от 1 до 2 часов в день. Посвятить учебе несколько дней планируют 8% респондентов, а до 1 часа ежедневно потратить на обучающие курсы собираются 6% россиян. 4% опрошенных собираются обучаться только 1–2 дня за все каникулы. Среднее время, которое россияне готовы выделить на обучение во время праздников, составляет около 7 часов.

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Назад. 11 декабря 2024
Авито: россияне выбирают учебу на новогодние праздники в сфере финансов и инвестиций
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