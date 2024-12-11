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Страховой Дом ВСК стал лауреатом премии Tagline Awards 2024 сразу в двух номинациях

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Страховой Дом ВСК вошел в число победителей премии Tagline Awards 2024 — крупнейшей digital-премии в Европе — сразу в двух номинациях. Компания взяла бронзу за "Лучшее Social Media финансовой компании" и "Лучшее бренд-медиа".

Страховой Дом ВСК стал лауреатом престижной digital-премии Tagline Awards 2024, которая состоялась в декабре в Москве. Проекты номинантов оценивались по нескольким критериям — качеству концепции и реализации, экономическому эффекту для бизнеса. Страховой Дом ВСК получил бронзу сразу в двух номинациях.

Так, кейс компании "Страховой Дом ВСК: новая коммуникационная стратегия и лидерство в SMM среди страховых компаний" вошел в число победителей в номинации "Лучшее Social Media финансовой компании". На данный момент ВСК является одним из лидеров по присутствию в соцсетях среди российских страховщиков. Обновление концепции работы в соцмедиа позволило компании сформировать крупнейшие по объему аудитории сообщество ВКонтакте и Telegram. Суммарно было привлечено свыше 73 тыс. новых подписчиков, размер аудитории сообществ ВСК в двух соцсетях на 56% больше, чем у ближайшего конкурента, уровень вовлеченность вырос в 4 раза во ВКонтакте и в 3 раза в Telegram. Как результат — количество переходов из соцсетей на сайт выросло в 7,5 раз.

Второй успешный кейс компании — это перезапуск бренд-медиа "ВыИскали". По итогам реализации проекта рост органического трафика площадки составил 80%, а прямые переходы на продуктовые страницы на сайте ВСК выросли в два раза.

"Мы в ВСК уделяем особое внимание различным инструментам контент-маркетинга, ведь они оказывают непосредственное влияние на бизнес-показатели. Например, на формирование спроса, лояльности потенциальных и действующих клиентов. Важно уметь рассказывать про сложные финансовые продукты простым и доступным языком, чтобы стимулировать потребность в них. Мы активно развиваем каждый из каналов коммуникации с потребителем — собственный сайт, страницы в соцсетях, бренд-медиа. И для каждого из каналов у нас разработана собственная стратегия продвижения. Все это позволяет нам быть полезными широкому кругу пользователей, повышать их вовлеченность и уровень доверия к бренду", — отмечает Александр Охрименко, руководитель Центра маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 11 декабря 2024
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Страховой Дом ВСК стал лауреатом премии Tagline Awards 2024 сразу в двух номинациях
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