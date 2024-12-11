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Трамвайный парк Самары пополнится тремя моделями "Витязь М"

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Администрация Самары подписала договор с компанией "ПК Транспортные системы" на производство и поставку в 2025 г. трех трехсекционных трамваев 71 — 931М "Витязь М", сообщает пресс-служба мэрии.

"В Самаре будет продолжено обновление дорожной сети и трамвайного парка. Сейчас у нас работают 24 трамвайных маршрута. Поставка современных низкопольных трамваев "Витязь-М" повысит качество транспортного обслуживания населения. Запуску нового транспорта на маршруты будет предшествовать процедура их обкатки. Также организуем обучение персонала правилам управления и эксплуатации новых трамваев", — отметил и. о. главы Самары Иван Носков.

"Витязь-М" — флагман линейки трамвайных вагонов "ПК Транспортные системы". Особое внимание уделено удобству пассажиров — панорамные окна позволяют любоваться видами города, а эргономичные сиденья делают поездку комфортной и приятной. Широкие двери позволяют значительно увеличить скорость пассажирообмена на остановках. Просторный салон со 100%-низким полом обеспечивает комфортное передвижение пассажиров, а широкие информационные экраны, работающие в режиме реального времени, дают полную информацию о поездке. Интерьер создан с применением алюминиевых сплавов, что делает его долговечным, пожаробезопасным и эстетически привлекательным. Общая пассажировместимость трамвая — 260 человек.

Также в Самаре эксплуатируются 22 троллейбуса "Адмирал", произведенные и поставленные компанией "ПК Транспортные системы" в 2021 году.

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