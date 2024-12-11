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Генеральный директор ВСК рассказал, как ДМС помогает привлекать сотрудников на фоне кадрового дефицита

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Согласно исследованию Страхового Дома ВСК, более 60% российских сотрудников считают, что работодатели уделяют недостаточное внимание здоровью коллектива. Причем, по мнению половины респондентов, в ДМС в обязательном порядке должен быть включен сервис психологической поддержки. При этом на данный момент только 17% российских компаний предоставляют ДМС своим сотрудникам. Наличие корпоративного страхования может стать не только конкурентным преимуществом работодателя, но и будет способствовать оптимизации расходов компании за счет превентивной медицины и повышения лояльности команды, считает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

По данным исследования Страхового Дома ВСК, проведенного совместно с НАФИ, ключевым вызовом на рынке труда на сегодняшний день является дефицит кадров. Причем эта тенденция характерна практически для всех отраслей экономики. И в сложившихся реалиях ДМС является одним из эффективных инструментов привлечения и сохранения квалифицированных специалистов.

В среднем сотрудники болеют от 6 до 10 дней в году, что влечёт финансовые потери для работодателя. ДМС позволяет повысить производительность труда, т. к. современные медицинские программы включают заботу о физическом и ментальном здоровье. Так, в страховые программы все чаще включают психологическую помощь, которую оказывают профильные клинические психологи. Этот продукт очень востребован — только по итогам текущего года Страховой Дом ВСК оказал более 50 тысяч таких консультаций. Кроме того, востребованы сервисы, связанные со здоровым образом жизни — онлайн-занятия спортом, консультации по ЗОЖ, правильному питанию.

Сегодня многие компании уделяют серьёзное внимание превентивной медицине. Страховой Дом ВСК активно применяет технологии искусственного интеллекта, которые позволяют прогнозировать состояние здоровья как отдельного пациента, так и трудового коллектива в целом. Кроме того, ежегодные комплексные осмотры помогают выявить заболевание на ранней стадии и предотвратить более серьёзные последствия недуга. Поэтому все большим спросом среди страхователей пользуются различные чекапы.

Также Страховой Дом ВСК предоставляет своим клиентам инновационный сервис — Цифровую клинику. На базе программы можно получить консультацию врача дистанционно, записаться на очный прием, получить направление на сдачу амбулаторных анализов или рецепт на приобретение лекарств, сразу заказав их в аптечном агрегаторе внутри приложения ВСК.

"В последнее время рынок ДМС в России довольно динамично растет. И все же, на данный момент только каждая 5-я компания включает в соцпакеты добровольное медицинское страхование. Сегодня многие работодатели фокусируются на привлечении молодых и талантливых специалистов, которые будут развиваться внутри компании. И наличие ДМС может стать достаточно серьезным преимуществом как для привлечения новых талантов, так и для сохранения ключевых сотрудников. Ведь согласно исследованию ВСК, каждый четвертый россиянин, выбирая новое место работы, обращает особое внимание на соцпакет и наличие медицинского страхования", — отмечает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Назад. 11 декабря 2024
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