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РСХБ повышает ставки по вкладам до 24% годовых

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Россельхозбанк улучшает условия по вкладам до 24% годовых. Максимальная ставка будет действовать на срок 6 месяцев для клиентов, у которых не было вкладов и накопительных счетов в банке последние 30 дней.

Ставка 24% годовых предоставляется по продукту "Свой вклад" при открытии продуктов в мобильном приложении РСХБ и размещении средств на полгода без возможности пополнения и совершения расходных операций. Максимальная доходность депозита "Свой вклад" сроком на 3 месяца составляет 23% годовых. Проценты выплачиваются по окончании срока размещения.

"Повышение ставок до 24% годовых — это наша реакция на запрос рынка и возможность сделать вклад наших клиентов не только надежным, но и действительно выгодным. Доверие клиентов — наш главный капитал, и мы гордимся, что продолжаем оправдывать его каждый день", — отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Правом на получение максимальной ставки располагают новые клиенты, а также действующие клиенты банка, не имевшие вкладов или накопительных счетов в течение 30 дней, предшествующих открытию нового вклада.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и Интернет-банке. Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.

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Назад. 09 декабря 2024
РСХБ повышает ставки по вкладам до 24% годовых
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