16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ Благосостояние: в 2024 году доходы и стоимость имущества жителей России выросли, а долговая нагрузка снизилась

Читали 18

За последний год около половины россиян повысили уровень своих доходов (46%) и научились ставить перед собой серьезные финансовые цели на срок год и более (49%). Такие результаты показал второй замер Индекса финансовых достижений — исследование ПСБ Благосостояния, направленное на оценку финансовой грамотности россиян и их умение эффективно управлять личным бюджетом. Самыми компетентными в этих вопросах стали жители Воронежа, Москвы и Нижнего Новгорода.

Согласно результатам Индекса, за 2024 год россияне сумели существенно улучшить свое благосостояние. У трети респондентов доходы выросли в пределах 10%, у каждого восьмого — на 30%, 4% смогли увеличить доходы на 50%, а 1% — вдвое. В общей сложности доходы в 2024 году выросли у 46% россиян против 38% в 2023 году. Еще у 42% опрошенных благосостояние осталось на уровне прошлого года.

Более половины россиян (51%) сейчас владеют собственным жильем, не обремененным никакими залогами (рост за год на 3 п.п). Еще у 9% ипотечный кредит за квартиру или дом выплачен более чем наполовину, у 14% — на 50% или менее. Интересно, что анонсированное заранее завершение действия льготных ипотечных программ почти не повлияло на решение россиян брать новые кредиты: низкими ставками на покупку жилья в этом году успели воспользоваться только 6% респондентов. Вместе с тем еще 18% собираются до конца года взять семейную ипотеку по новым условиям.

Индекс показал, что стоимость основного имущества россиян (недвижимость, автомобили, ценные бумаги и т. д.) за год выросла: у 76% респондентов она превышает размер имеющихся долговых обязательств (при этом у 66% из них — существенно). Этот показатель за год вырос почти вдвое: в конце 2023 года только 38,5% респондентов говорили о том, что стоимость их активов гораздо выше размера кредитов.

Возможно, что на соотношение стоимости имущества и обязательств повлияло и то, как россияне за год научились управлять своей долговой нагрузкой. Сейчас у 44% респондентов нет непогашенных кредитов (+1 п. п. к уровню прошлого года), еще 33% обслуживают только один займ.

Повышение уровня финансовой грамотности позволило россиянам перейти к долгосрочному финансовому планированию. Если в конце 2023 года 44% респондентов вообще не имели никаких финансовых целей и планов по их достижению, то сейчас количество таковых сократилось до 23% (-18 п.п). Число опрошенных, которые строят планы на срок год и более, напротив, выросло за последний год на 18 п. п., до 49%.

Планирование и разумный подход к управлению личным бюджетом позволили россиянам увеличить объем сбережений: доля респондентов, которым финансовой подушки безопасности хватит на год, сейчас составляет 11% (рост на 3 п. п.), а количество опрошенных, у которых вообще нет сбережений, снизилось за год на 6 п. п., до 32%.

В целом по методике расчета Индекса финансовых достижений, * россияне набрали в этом году 46,1 балла, что соответствует второму взрослому разряду по шкале, в которой используется система квалификаций по аналогии с большим спортом. Самые высокие баллы респонденты получили за ответы на вопросы об умении управлять долговой нагрузкой (83,8 балла, +2,8 балла к уровню 2023 года), стоимости имущества (70 баллов, +17), наличии собственного жилья (63 балла, +1) и динамике доходов (56,5 балла, +0,5).

Общее значение Индекса по сравнению с первым замером выросло на 2,3 балла.

Регионом-лидером по финансовой грамотности стала Воронежская область (50,2 балла по методике Индекса). Три четверти опрошенных местных жителей имеют собственное жилье, не обремененное ипотечными кредитами, более чем у половины есть банковские вклады, 27% занимаются инвестированием.

На втором месте оказалась Москва (49,4 балла). Более 70% респондентов столицы либо вовсе не имеют кредитов, либо обслуживают только один займ.

Москвичи умело управляют своей долговой нагрузкой и в большинстве своем тратят на выплаты менее 30% доходов.

Тройку лидеров замыкает Нижегородская область (49,4 балла). У каждого четвертого нижегородца есть финансовая подушка безопасности, которой хватит как минимум на полгода. Это хороший показатель, который говорит о высоком уровне финансовой грамотности и склонности к сбережениям.

При первом замере Индекса в тройку регионов-лидеров входили Санкт-Петербург (49,1 балла), Республика Чечня (46,2 балла) и Калининградская область (46,1 балла). Лидеры этого года в 2023-м занимали восьмое, девятое и шестое места соответственно.

"Индекс финансовых достижений был задуман как инструмент для формирования у россиян грамотного финансового поведения и оценки сильных и слабых сторон в управлении личными финансами. Второй замер показал, что за год россияне стали более рационально распоряжаться своим бюджетом и долговой нагрузкой, увеличили доходы и, что особенно ценно, начали ставить перед собой долгосрочные финансовые цели. На рост доходов и сбережений повлиял ряд факторов — как текущая ситуация на рынке труда, которая сопровождается ростом зарплат, так и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, способствующая росту сберегательной активности граждан, оказали влияние и меры регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. Сейчас уже можно говорить о том, что финансовая культура населения находится на довольно высоком уровне. Вместе с тем сохраняется и большой потенциал для более эффективного использования гражданами всего спектра инструментов для сбережения и приумножения средств, в том числе — инвестиций. Сейчас инвестированием занимаются чуть больше четверти респондентов (28%)", — говорит старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Шкала Индекса финансовых достижений:

  • Мастер 91-100 баллов
  • Кандидат в мастера 81-90 баллов
  • Первый взрослый разряд 56-80 баллов
  • Второй взрослый разряд 40-55 баллов
  • Третий взрослый разряд 20-39 баллов
  • Первый юношеский разряд 0-19 баллов

Баллы по регионам:

  1. Воронежская область 50,2
  2. Москва 49,4
  3. Нижегородская область 49,4
  4. Республика Татарстан 48,9
  5. Санкт-Петербург 48,9
  6. Челябинская область 48,3
  7. Волгоградская область 47,9
  8. Пермский край 47,6
  9. Свердловская область 47,7
  10. Республика Башкортостан 47,7

*Индекс финансовых достижений рассчитан на основе опроса россиян, проведенного в октябре 2024 года в 32 субъектах РФ. Выборка для опроса составила не менее 3,8 тыс. человек с пропорциональным разделением респондентов по регионам, полу, возрасту. Участникам исследования предлагалось ответить на 15 вопросов об их финансовых целях, доходах, наличии кредитов и сбережений, используемых финансовых инструментах и проч. Ответам присваивались баллы от 0 до 100. Индекс рассчитывался как среднее арифметическое всех ответов по России в целом, а также в разрезе регионов и федеральных округов. При построении Индекса Москва и Санкт-Петербург рассматривались отдельно в связи с более высоким уровнем доходов и расходов жителей столичных городов.

Первый замер состоялся в конце 2023 года, общее значение индекса по стране составляло 43,8 балла.

"ПСБ Благосостояние" — это комплексная экосистема инвестиционных продуктов и услуг для физических и юридических лиц — клиентов группы ПСБ. Она включает брокерское обслуживание, доверительное управление, паевые инвестиционные фонды, механизмы инвестиций в драгоценные металлы, инструменты финансового планирования, инвестиционное консультирование и структурирование активов.

Подробнее — https://www.upravlyaem.ru/blago/

Версия для печати

Новости

Назад. 05 декабря 2024
"Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за вторую половину ноября
ПСБ Благосостояние: в 2024 году доходы и стоимость имущества жителей России выросли, а долговая нагрузка снизилась

В России и мире

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

27–28 октября разработчики и инженеры собрались на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. В стенах вуза прошла конференция одного из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинга Т1.

"Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

Прозрачность и безопасность российского рынка спецтехники необходимо повышать, тем более в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Об этом было заявлено на конференции "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, состоявшейся 17 октября 2024 года в Москве.

Культура и стиль

"Работы должны жить вечно": как прошло открытие новой галереи

1 ноября в новом пространстве "ЗИМ галерея" состоялась авторская выставка предметного дизайнера и художника Александра Браулова. Выставка посвящена современным архитектурным объектам по всему миру, затрагивая направление архитектурного авангарда как основное течение. Александр лично провел экскурсию по всем работам, ответил на интересующие посетителей вопросы, а также провел автограф-сессию. Финалом мероприятия стал аукцион работы "Фабрика-кухня", которую купили за 50 тыс. руб.

Люди

Книжку судят по обложке: начинающий дизайнер — творческий путь и преодоление артблока

Еще с самого детства она питала любовь к творчеству: Элеонора Егорова верила, что ее увлечение может быть не только приятным хобби, которому она посвящала остатки свободного от учебы времени, но и стать будущей профессией, благодаря которой она сможет реализовать свой творческий потенциал в полной мере. В интервью Элеонора поделилась своей историей о трудностях в профессии и поиске источников вдохновения.

Кошелек

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

С 8 октября на Авито Путешествиях появилась возможность бронировать отели для отдыха и командировок по всей России

Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на Авито Путешествиях.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Почти 4 тысячи новых контейнеров для мусора поступило в Самару

Департамент городского хозяйства и экологии Самары получил 3784 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Пополнение контейнерного парка города позволит добавить новые емкости там, где это необходимо, сформировать резервный фонд, а также ликвидировать отставание по своевременной замене мусоросборников, образовавшееся за пять предыдущих лет.

В Самаре прошел фестиваль "Музыкальное сердце театра"

В воскресенье, 24 ноября, в Самаре прошло официальное завершение фестивальных показов Национального фестиваля и Премии "Музыкальное сердце театра". В этом году фестиваль проходил с 15 по 24 ноября. Самара почти на две недели стала российской столицей мюзиклов. Здесь представили 17 постановок, привезенных из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска.

Он и она