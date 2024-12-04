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Самарские власти утвердили план по увеличению тарифов на электроэнергию

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Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал приказ об установлении цен на электрическую энергию, поставляемую населению, на 2025 год. Он предусматривает увеличение тарифов с 1 июля.

Расценки дифференцированы по объемам потребления. Первый диапазон предусматривает потребление до 3660 кВт/ч в месяц. Под него подпадают обычные домохозяйства. В Самаре среднестатистический потребитель расходует не более 350-500 кВт/ч в месяц.

Сейчас одноставочный тариф на электроэнергию в этом диапазоне составляет 5,48 руб. за 1 кВт/ч. С 1 июля 2025 г. он вырастет до 6,16 рубля. Для тех, кто пользуется двухтарифной системой учета, платеж увеличится с 6,38 до 7,18 рубля за кВт/ч в дневной зоне и с 3,3 до 3,7 рубля за кВт/ч в ночной зоне. При трехтарифной системе стоимость кВт/ч составит не 7,44 рубля, а 8,37 в пиковой зоне. Тариф в полупиковой зоне увеличат с 5,48 до 6,16 рубля, в ночной зоне - с 3,15 до 3,56 рубля.

Для жителей домов, которые используют электрические плиты и электроотопительные установки, электроэнергия будет обходиться дешевле. Одноставочный тариф увеличат с 3,84 до 4,31 рубля за кВт/ч, при двухтарифной системе учета - с 4,47 до 5,03 руб. в дневной зоне и с 2,31 до 2,59 руб. в ночной зоне. Стоимость кВт/ч при использовании трехтарифной системы вырастет: с 5,21 до 5,86 руб. пиковой зоне, с 3,84 до 4,31 руб. в полупиковой зоне и с 2,21 до 2,4 руб. в ночной зоне. Аналогичные расценки будут действовать и для жителей сел региона.

Дифференцированные тарифы подразумевают, что в случае значительного превышения среднего уровня потребления гражданин начинает платить больше за каждый киловатт-час сверх лимита. Второй диапазон предусматривает расход от 3660 до 10980 кВт/ч в месяц, третий - свыше 10980 кВт/ч в месяц. Посмотрите, как изменятся тарифы для потребителей, которые в них попадут.

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