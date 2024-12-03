Авито Работа: самой популярной у соискателей в России стала профессия разнорабочего

03.12.2024 14:49 Читали 11

Самой массовой среди соискателей в России стала профессия разнорабочего: на долю вакансий этой категории осенью 2024 года пришлось 5,1% всех откликов на платформе Авито Работа, а средняя предлагаемая зарплата для кандидатов составила 75 207 рублей в месяц за полный рабочий день.

Данные предоставили эксперты Авито Работы, которые проанализировали активность пользователей платформы, изучив, на какие профессии приходилась наибольшая доля откликов среди соискателей и какие вакансии чаще всего предлагались работодателями.

Схожий интерес наблюдается к профессиям курьера, упаковщика и комплектовщика. На их долю приходится 4,8%, 4,7% и 4,5% откликов соответственно. Новым сотрудникам на позиции курьеров, в частности, предлагают в среднем 121 600 рублей в месяц. Стоит отметить, что в вакансиях курьеров работодатели зачастую указывают зарплатные вилки с учетом максимального возможного дохода: фактический размер оплаты сотрудника зависит от количества реализованных заказов и отработанных часов.

Соискатели на вакансии упаковщиков и комплектовщиков могут рассчитываться в среднем на 90 628 и 76 791 рублей в месяц соответственно при графике "полный день".

Самые популярные у соискателей профессии по итогам осени 2024 года

Профессия Доля запросов контактов от общего числа откликов, %, осень 2024 Средняя предлагаемая зарплата, руб., полный день, осень 2024 Разнорабочий 5,1% 75 207 Курьер 4,8% 121 600 Упаковщик 4,7% 90 628 Комплектовщик 4,5% 76 791 Водитель-экспедитор 3,7% 112 509 Грузчик 3,0% 54 616 Продавец-консультант 2,8% 48 405

Высокий интерес к массовым специальностям объясняется относительно низким порогом входа, возможностью быстро приступить к работе и конкурентным уровнем оплаты труда, который работодатели предлагают новым сотрудникам. В дополнение многие работодатели разрабатывают программы обучения на месте, что делает эти профессии более привлекательными для новичков или в формате подработки. Исследование также выявило закономерность: четверка самых популярных профессий у соискателей полностью совпала с рейтингом самых востребованных позиций у работодателей.

Так, доля вакансий для разнорабочего за осень текущего года составила 5,8%, для курьера — 5,7%, для упаковщика и комплектовщика — 4,1% соответственно.

Профессии с самым большим количеством вакансий по итогам осени 2024 года