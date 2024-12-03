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Авито Работа: самой популярной у соискателей в России стала профессия разнорабочего

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Самой массовой среди соискателей в России стала профессия разнорабочего: на долю вакансий этой категории осенью 2024 года пришлось 5,1% всех откликов на платформе Авито Работа, а средняя предлагаемая зарплата для кандидатов составила 75 207 рублей в месяц за полный рабочий день.

Данные предоставили эксперты Авито Работы, которые проанализировали активность пользователей платформы, изучив, на какие профессии приходилась наибольшая доля откликов среди соискателей и какие вакансии чаще всего предлагались работодателями.

Схожий интерес наблюдается к профессиям курьера, упаковщика и комплектовщика. На их долю приходится 4,8%, 4,7% и 4,5% откликов соответственно. Новым сотрудникам на позиции курьеров, в частности, предлагают в среднем 121 600 рублей в месяц. Стоит отметить, что в вакансиях курьеров работодатели зачастую указывают зарплатные вилки с учетом максимального возможного дохода: фактический размер оплаты сотрудника зависит от количества реализованных заказов и отработанных часов.

Соискатели на вакансии упаковщиков и комплектовщиков могут рассчитываться в среднем на 90 628 и 76 791 рублей в месяц соответственно при графике "полный день".

Самые популярные у соискателей профессии по итогам осени 2024 года

Профессия

Доля запросов контактов от общего числа откликов, %, осень 2024

Средняя предлагаемая зарплата, руб., полный день, осень 2024

Разнорабочий

5,1%

75 207

Курьер

4,8%

121 600

Упаковщик

4,7%

90 628

Комплектовщик

4,5%

76 791

Водитель-экспедитор

3,7%

112 509

Грузчик

3,0%

54 616

Продавец-консультант

2,8%

48 405

Высокий интерес к массовым специальностям объясняется относительно низким порогом входа, возможностью быстро приступить к работе и конкурентным уровнем оплаты труда, который работодатели предлагают новым сотрудникам. В дополнение многие работодатели разрабатывают программы обучения на месте, что делает эти профессии более привлекательными для новичков или в формате подработки. Исследование также выявило закономерность: четверка самых популярных профессий у соискателей полностью совпала с рейтингом самых востребованных позиций у работодателей.

Так, доля вакансий для разнорабочего за осень текущего года составила 5,8%, для курьера — 5,7%, для упаковщика и комплектовщика — 4,1% соответственно.

Профессии с самым большим количеством вакансий по итогам осени 2024 года

Профессия

Доля от общего числа вакансий, %, осень 2024

Средняя предлагаемая зарплата, руб., полный день, осень 2024

Разнорабочий

5,8%

75 207

Курьер

5,7%

121 600

Упаковщик

4,1%

90 628

Комплектовщик

4,1%

76 791

Грузчик

3,4%

54 616

Сварщик

2,6%

110 610

Монтажник

2,2%

108 350
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Назад. 03 декабря 2024
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