16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Дата-сонификация, нейроэксперименты и ИИ-тренажеры: как прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Читали 15

29 ноября в Москве завершилась заключительная конференция серии ежегодных мероприятий ИТ-холдинга Т1 — "Импульс Т1". В 2024 году проект охватил шесть крупнейших городов России и Беларуси: Минск, Ижевск, Нижний Новгород, Самару, Санкт-Петербург и Москву, собрав в общей сложности более 7,5 тысяч участников.

Тема этого года — "Инженеры больших идей" — объединила создателей технологических продуктов, ученых и разработчиков. Первый день "Импульса Т1" во всех городах был посвящен хакатонам, собравшим более 180 команд. Участники работали над актуальными задачами бизнеса: создавали систему взаимодействия с цифровым ассистентом, разрабатывали решения для автоматизации документооборота, реализовывали платформы для повышения эффективности рекрутинговых процессов.

Второй день мероприятий собрал ведущих экспертов отрасли на пленарных сессиях в разных городах — суммарно участники конференции посетили более 80 секций и докладов, разделенных на три тематических трека: "Инженеры", "Ученые" и "Творцы". Представители ВТБ, ИТ-холдинга Т1, ГК "Росатом", InfoWatch, NtechLab, BIOCAD, Университета ИТМО, СПбГУТ и других технологических и ИТ-компаний, а также вузов и научных сообществ рассказали о формуле создания "большой идеи" и о том, как технологии помогают решать актуальные проблемы в промышленном секторе, медицине, дизайне и повседневной жизни.

В этом году на московской конференции организаторы представили ИИ-тренажер собеседований, разработанный совместно с компанией Geecko. Основанный на анализе более 20 тысяч интервью, он изучает ответы на вопросы: оценивает технические компетенции и гибкие навыки и предлагает рекомендации по каждому ответу пользователя.

В ходе "Импульса Т1" прошел ряд научно-технологических экспериментов. Так, в Москве представили саунд-арт проект, в рамках которого посетителям удалось прослушать звуковые композиции, отражающие атмосферу каждого из городов присутствия конференции. Технология дата-сонификации преобразовала данные из локаций ИТ-хабов в электронную музыку. На стенде также продемонстрировали визуализацию этих треков.

Кроме того, совместно с биотех-лабораторией Neiry на территории Хлебозавода № 9 провели нейроэксперимент на стыке искусства и технологий. С помощью специального гаджета сравнили мозговую активность представителей творческих и технических профессий во время разных занятий, привычных для их рода деятельности. Эксперимент показал максимальную концентрацию внимания у участников во время программирования и рисования. Присутствие же зрителей повышало стресс у художников, но не влияло на программистов. Медитация и музыка способствовали расслаблению обоих участников.

На заключительном мероприятии в Москве Холдинг Т1 объявил о старте сотрудничества с МГТУ им. Н. Э. Баумана. Студенты смогут пройти практику в компаниях ИТ-холдинга Т1, работая над реальными задачами и применяя теоретические знания на практике. Кроме того, планируется создание и реализация научно-исследовательских инициатив, а также разработка практики по применению новых технологий и продуктов для ИТ-рынка.

"На фоне роста проектов по цифровизации увеличивается спрос на талантливых ИТ-специалистов — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года он вырос на треть. Рынку крайне необходима площадка, где встречаются бизнес, молодые специалисты, исследователи. Наша конференция в 2024 году объединила более 7 тысяч человек в шести городах России и Беларуси, а число участников хакатона возросло до 600. Это в очередной раз доказывает тот факт, что тема технологического развития становится все более востребованной среди молодых специалистов", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

Версия для печати

Новости

Назад. 03 декабря 2024
Авито Работа: самой популярной у соискателей в России стала профессия разнорабочего
Дата-сонификация, нейроэксперименты и ИИ-тренажеры: как прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"
ВСК: LADA стала самым угоняемым автомобилем в 2024 году
Вместе в цифровое будущее: "Ростелеком" определит лучших региональных ИТ-журналистов и блогеров

В России и мире

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

27–28 октября разработчики и инженеры собрались на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. В стенах вуза прошла конференция одного из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинга Т1.

"Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

Прозрачность и безопасность российского рынка спецтехники необходимо повышать, тем более в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Об этом было заявлено на конференции "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, состоявшейся 17 октября 2024 года в Москве.

Культура и стиль

"Работы должны жить вечно": как прошло открытие новой галереи

1 ноября в новом пространстве "ЗИМ галерея" состоялась авторская выставка предметного дизайнера и художника Александра Браулова. Выставка посвящена современным архитектурным объектам по всему миру, затрагивая направление архитектурного авангарда как основное течение. Александр лично провел экскурсию по всем работам, ответил на интересующие посетителей вопросы, а также провел автограф-сессию. Финалом мероприятия стал аукцион работы "Фабрика-кухня", которую купили за 50 тыс. руб.

Люди

Книжку судят по обложке: начинающий дизайнер — творческий путь и преодоление артблока

Еще с самого детства она питала любовь к творчеству: Элеонора Егорова верила, что ее увлечение может быть не только приятным хобби, которому она посвящала остатки свободного от учебы времени, но и стать будущей профессией, благодаря которой она сможет реализовать свой творческий потенциал в полной мере. В интервью Элеонора поделилась своей историей о трудностях в профессии и поиске источников вдохновения.

Кошелек

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

С 8 октября на Авито Путешествиях появилась возможность бронировать отели для отдыха и командировок по всей России

Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на Авито Путешествиях.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

В Самаре прошел фестиваль "Музыкальное сердце театра"

В воскресенье, 24 ноября, в Самаре прошло официальное завершение фестивальных показов Национального фестиваля и Премии "Музыкальное сердце театра". В этом году фестиваль проходил с 15 по 24 ноября. Самара почти на две недели стала российской столицей мюзиклов. Здесь представили 17 постановок, привезенных из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска.

В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области представил расчет стоимости электрической энергии, поставляемой населению, на 2025 год. Судя по проекту приказа ведомства, тарифы вырастут с 1 июля.

Он и она