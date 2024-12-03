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Вместе в цифровое будущее: "Ростелеком" определит лучших региональных ИТ-журналистов и блогеров

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"Ростелеком" открыл прием заявок на XIV конкурс "Вместе в цифровое будущее", который компания ежегодно проводит для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям. На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам для детей в цифровой среде.

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций:

  • печатная пресса;
  • телевидение и видеоконтент в СМИ;
  • радио и подкасты;
  • интернет-СМИ;
  • социальные медиа;

и три специальные:

  • "Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы" — от Минцифры России;
  • "Технологическая основа для умного дома" — от "Ростелекома";
  • "Киберриски в детской среде" — от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Итоги регионального этапа конкурса "Ростелеком" подведет в мае 2025 года, федерального — в июле 2025 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе 2025 года поедут в пресс-тур на Байкал.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома":

"Мы рады, что конкурс для журналистов ежегодно становится значимой творческой площадкой для обмена опытом и распространения полезной информации. Материалы, подготовленные участниками конкурса и опубликованные в региональных СМИ и блогосфере, привлекают внимание широкой аудитории. Уверена, для журналистов и блогеров, участвующих в конкурсе, особую ценность представляют очные и заочные встречи с ведущими экспертами "Ростелекома" и представителями крупнейших компаний ИТ-сферы. Эти интерактивные сессии дают замечательный стимул для углубления знаний о новейших технологиях и тенденциях развития отрасли, а также поиска актуальных тем и нестандартных творческих решений. Благодаря такому формату взаимодействия конкурс становится настоящим катализатором профессионального развития журналистов и блогеров и вносит большой вклад в популяризацию ИТ-отрасли и поддержку качественной журналистики в регионах".

Мария Мезенцева, советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры, член жюри конкурса:

"Региональные журналисты играют важную образовательную роль в процессе цифровизации и помогают людям понять, как технологии влияют на их жизнь в регионах. Благодаря их работе читатели узнают о новых технологиях и возможностях, учатся защищать свои данные от мошенников в интернете. В наше время, когда технологии быстро меняются, важно, чтобы местные СМИ как можно больше рассказывали об ИТ. Мы готовы поддержать журналистов в этом, предоставляя ресурсы и информацию для создания актуального контента".

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Всё вокруг меняется очень быстро — появляются новые решения и проекты. Неизбежно наша жизнь становится цифровой, это новый огромный этап в развитии человечества. Роль журналиста в этом новом мире огромная: благодаря их профессиональной работе люди узнают о новых технологиях, учатся с ними взаимодействовать, обеспечивать себе комфорт и безопасность".

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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Назад. 03 декабря 2024
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