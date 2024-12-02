Ученик из Южного города получил травмы лица в школе

02.12.2024 19:42 Читали 2

В Волжской районе по информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело по факту получения учеником травмы в школе, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Травму мальчику мог причинить другой ученик. Как пишут в соцсетях, "по одной из версий, один из учеников 6 класса бросил циркуль и попал в район виска. По другой, мальчик ударил циркулем рядом с ухом".

Следственным отделом по городу Новокуйбышевску СУ СК РФ по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации.

Также ситуация находится на контроле прокуратуры Самарской области.

Напомним, что это уже не первое ЧП в школах Южного города. В октябре ребенок выпал из окна школы.