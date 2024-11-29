16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Вкус из России: экспорт шоколада и сладостей составил 186 тыс. тонн

Читали 11

Сладости продолжают радовать российских потребителей: с начала года по сентябрь 2024 года в стране произведено около 3,1 млн тонн кондитерских изделий — на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. Эти данные представил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, отметив, что российский рынок сладостей стабильно растет и демонстрирует высокий потенциал для дальнейшего развития.

Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, содержащие не менее 20% сахара, занимают почти половину отечественного рынка кондитерской продукции — 49% или около 1,5 млн тонн. Высоким спросом также пользуются печенья, пряники и вафли, которые составили 43% рынка, что эквивалентно 1,3 млн тонн. Кроме того, эксперты определили объем произведенных изделий без содержания какао (включая белый шоколад): за первые девять месяцев 2024 года было выпущено 594,7 тыс. тонн, что составляет 19% от общего объема производства.

Кондитерская карта России

Центральный федеральный округ стал лидером по производству кондитерских изделий: здесь выпускается половина всей сладкой продукции страны. За 9 месяцев 2024 года в Центральном федеральном округе произведено 1,4 млн тонн сладостей, что составляет 46,4% от общего объема по России. В тройку лидеров также входят Поволжье (19,4%) и Сибирь (9,1%). Среди регионов первые места по объемам производства заняли Московская и Воронежская области, а также Москва.

Кексы, коврижки и халва: региональные лидеры

  • Вологодская область стала лидером по производству кексов: по состоянию на сентябрь 2024 года здесь произведено 12 тыс. тонн, что составляет 39% от всего объема по стране.
  • Саратовская область занимает первое место по производству коврижек — 210 тонн или 24% от общего объема.
  • Ростовская область лидирует по производству халвы: здесь выпущено 42 тыс. тонн, что составляет почти 82% всей произведенной в России халвы.

Белый шоколад и пряники: уверенный рост

Объем производства белого шоколада в 2024 году вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: с января по сентябрь прошлого года было выпущено 5,6 тыс. тонн, а в этом году — уже 8,7 тыс. тонн. Лидером по производству белого шоколада стала Владимирская область, на долю которой приходится 72,9% общего объема.

Производство пряников увеличилось на 10,4%, составив 124,5 тыс. тонн. В числе лидеров по этому показателю — Воронежская (15,3%) и Тульская (13,9%) области.

Гостинцы за границу — экспорт российских сладостей

В 2024 году российские сладости продолжают покорять зарубежные рынки. Лидерами среди экспортируемой продукции стали шоколад и какаосодержащие изделия: за девять месяцев текущего года за границу было отправлено 186 тыс. тонн этой продукции. Основными импортерами стали Казахстан (18,8%), Китай (16,4%) и Узбекистан (15,7%).

Не менее популярно и российское сухое печенье. В этом году было экспортировано почти 90 тыс. тонн галет, причем крупнейшими импортерами стали Казахстан, Беларусь и Киргизия. Сахарные кондитерские изделия без содержания какао также востребованы на международных рынках — их экспорт составил 85 тыс. тонн.

Отдельное место в списке экспорта занимает российская жевательная резинка — как в сахарной оболочке, так и без нее. За девять месяцев текущего года иностранные рынки приняли 733 тонны этой продукции, что подтверждает высокий интерес к российским сладостям за рубежом.

Экспертный взгляд

"По состоянию на сентябрь кондитерской продукции из России было экспортировано 72% от уровня всего 2023 года в долларовом эквиваленте. Это может характеризовать отрасль как устойчивую к бивалютной корзине. Это свидетельствует о росте спроса на российские сладости за рубежом. Наши кондитеры демонстрируют высокий уровень произведенной продукции, постоянно совершенствуют технологии, разрабатывают новые рецепты и усиливают маркетинговые стратегии. В 2025 году, на мой взгляд, мы можем увидеть дальнейшее увеличение как объемов производства, так и географии поставок, что будет способствовать укреплению позиций России среди крупнейших мировых производителей и экспортеров кондитерских изделий", — резюмировал заместитель директора Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

Версия для печати

Новости

Назад. 29 ноября 2024
Вкус из России: экспорт шоколада и сладостей составил 186 тыс. тонн
Полис от сглаза, неудачной ставки и любовных разочарований: у россиян растет потребность в нестандартных страховых продуктах
"Ингосстрах" за две недели ноября выплатил более 2,8 миллиарда рублей в сегменте автострахования
Страховые агенты ВСК продолжают гонку за автомобили: до конца конкурса "Звезда удачи" остался всего месяц
ПСБ Private Banking и УК ПСБ провели бизнес-встречу для клиентов Самары
В Самаре наметили пути развития корпоративного волонтерства

В России и мире

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

27–28 октября разработчики и инженеры собрались на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. В стенах вуза прошла конференция одного из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинга Т1.

"Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

Прозрачность и безопасность российского рынка спецтехники необходимо повышать, тем более в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Об этом было заявлено на конференции "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, состоявшейся 17 октября 2024 года в Москве.

Культура и стиль

"Работы должны жить вечно": как прошло открытие новой галереи

1 ноября в новом пространстве "ЗИМ галерея" состоялась авторская выставка предметного дизайнера и художника Александра Браулова. Выставка посвящена современным архитектурным объектам по всему миру, затрагивая направление архитектурного авангарда как основное течение. Александр лично провел экскурсию по всем работам, ответил на интересующие посетителей вопросы, а также провел автограф-сессию. Финалом мероприятия стал аукцион работы "Фабрика-кухня", которую купили за 50 тыс. руб.

Люди

Книжку судят по обложке: начинающий дизайнер — творческий путь и преодоление артблока

Еще с самого детства она питала любовь к творчеству: Элеонора Егорова верила, что ее увлечение может быть не только приятным хобби, которому она посвящала остатки свободного от учебы времени, но и стать будущей профессией, благодаря которой она сможет реализовать свой творческий потенциал в полной мере. В интервью Элеонора поделилась своей историей о трудностях в профессии и поиске источников вдохновения.

Кошелек

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

С 8 октября на Авито Путешествиях появилась возможность бронировать отели для отдыха и командировок по всей России

Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на Авито Путешествиях.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

В Самаре прошел фестиваль "Музыкальное сердце театра"

В воскресенье, 24 ноября, в Самаре прошло официальное завершение фестивальных показов Национального фестиваля и Премии "Музыкальное сердце театра". В этом году фестиваль проходил с 15 по 24 ноября. Самара почти на две недели стала российской столицей мюзиклов. Здесь представили 17 постановок, привезенных из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска.

В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области представил расчет стоимости электрической энергии, поставляемой населению, на 2025 год. Судя по проекту приказа ведомства, тарифы вырастут с 1 июля.

Он и она