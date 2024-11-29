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"Ингосстрах" за две недели ноября выплатил более 2,8 миллиарда рублей в сегменте автострахования

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За период с 11 ноября по 24 ноября "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,8 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 908 миллионов рублей, а по ОСАГО — более 1,9 миллиарда рублей.

Самые крупные страховые выплаты по каско за последние две недели составили 12,3 миллиона рублей — произошло самовозгорание автомобиля; 11,8 миллиона — в автобус врезался грузовой автомобиль; 11,6 миллиона рублей — водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 1 миллиарда рублей, Приморском крае — более 55 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 53 миллионов рублей, Челябинской области — более 42 миллионов рублей, а также в Хабаровском крае — более 31 миллиона рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 395 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 129 миллионов рублей, Республике Татарстан — более 31 миллиона рублей, Свердловской области — более 24 миллионов рублей и в Вологодской области — более 23 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО. Компания предоставляет широкий выбор страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" предлагает полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов и электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.

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Новости

Назад. 29 ноября 2024
"Ингосстрах" за две недели ноября выплатил более 2,8 миллиарда рублей в сегменте автострахования
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