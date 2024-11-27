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"Плакса" продолжает борьбу за счастье и свои песни — премьера нового сезона сериала состоится 9 декабря на СТС и Wink.ru

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Премьера музыкального драмеди от Сергея Жукова "Плакса 2" (16+) в онлайн-кинотеатре Wink.ru состоится 9 декабря 2024 года, сразу после эфира на телеканале СТС. В новом сезоне к своим ролям вернулись Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин, а еще команду проекта пополнили Анар, Баста, рок-группа "Три дня дождя" и ведущий Дмитрий Шепелев с 11-летним сыном Платоном. Производством сериала занимаются "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке "НМГ Студии".

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В продолжении "Плаксы" на первый план выходят новые острые проблемы, которые волнуют подростков и их родителей. В первом сезоне "разбирались" с буллингом в школе и его проявлениями. Теперь в фокусе будут более "взрослые" проблемы — культура отмены, испытание славой и деньгами, кибербуллинг, конфликты с родителями, учитель как жертва буллинга и другие.

В "Плаксе 2" Дмитрий Шепелев ведет музыкальный конкурс, в котором участвуют школьники со всей страны, в том числе его сын Платон и главная героиня Маша (Ника Жукова) с группой "Плакса". Масштабный конкурс возглавляет Баста — именно он обращает внимание на талант школьницы и даже поет с ней дуэтом. На сцену Маша выходит в компании группы "Три дня дождя". От такого внимания и обещаний сына влиятельного бизнесмена Льва (Анар) голова старшеклассницы идет кругом. И теперь на кону не только ее будущая карьера, но и отношения с гитаристом Никитой (Ваня Дмитриенко) и любимой семьей (Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин).

Ника Жукова, исполнительница главной роли:

"Наша история становится мрачнее и жестче. Жизнь моей героини полностью меняется, и мне как актрисе было непросто, но это того стоило. Реакция на первый сезон была невероятной. Дети писали мне, что в школе случались похожие ситуации, но после просмотра сериала собрались с духом и все рассказали родителям и учителям. А еще мне приятно, когда пишут, что вдохновились музыкой и начали играть на гитаре — это большая победа".

Для второго сезона написано и записано более двадцати музыкальных композиций, на четырнадцать из которых сняты видеоклипы, передающие настроение главной героини. Первые из клипов уже на этой неделе попадут в ротацию на музыкальных каналах, а релиз альбома с саундтреком из сериала запланирован на 6 декабря.

Ваня Дмитриенко, музыкант и актер:

"Второй сезон, хоть и жестче и мрачнее, но в плане музыки ярче, интереснее. Если в первых сериях звучали мои известные треки, то теперь писал специально для сериала, вдохновляясь историями персонажей".

В поддержку подростков, столкнувшихся с травлей, СТС совместно с НМГ и онлайн-кинотеатром Wink.ru запустили социальный проект ЯнеПлакса.рф. На этом ресурсе есть подробная информация о том, что такое буллинг, как его распознать, каковы последствия и способы борьбы с ним. QR-код со ссылкой на сайт появляется в начале и конце каждой серии "Плаксы". На сайте можно найти контакты некоммерческих организаций и профильных фондов, которые помогают справиться с травлей, а также телефоны горячих линий для детей, родителей и учителей. Платформой воспользовались более 50 тыс. уникальных посетителей, из них более 6 тыс. перешли с ЯнеПлакса.рф на сайты помогающих организаций.

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Назад. 27 ноября 2024
"Плакса" продолжает борьбу за счастье и свои песни — премьера нового сезона сериала состоится 9 декабря на СТС и Wink.ru
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