Вера пришла на помощь: начались съемки сериала по мотивам повести Бориса Полевого "Доктор Вера"

Фото со съемок (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)
Сериал расскажет историю Веры Трешниковой (Татьяна Бабенкова), которая после немецкой оккупации в 1941 году осталась единственным медиком в городе. Ее больница оказалась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали ее, не зная, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.
В работе над сериалом участвуют военные консультанты, историки, врачи, эксперты по историческому медицинскому реквизиту и реконструкторы. Чтобы перевоплотиться в медика тех лет, исполнительница главной роли Татьяна Бабенкова практиковалась под руководством хирургов, как зашивать раны, пережимать сосуды и делать надрезы.
Больницу, где работает Вера, воссоздадут в здании на территории подмосковной усадьбы Суханово. После московских съемок группа отправится в Ярославль и Торжок. Большую часть исторических костюмов и обуви изготовили на заказ, художники также используют в работе винтажные вещи из личных коллекций.
В сериале также участвуют немецкие актеры: генерала Фон Вайхса и военного врача Шонненберга сыграют Райнер Вагнер и Дирк Мартенс.