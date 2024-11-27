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Укус божьей коровки, месть животных и прочие неожиданности: ВСК составил рейтинг курьезных происшествий в 2024 году

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Страховой Дом ВСК составил очередной ТОП ярких событий из практики своих страховых агентов. Агенты поделились историями своих клиентов, а также случаями, когда сами становились участниками нестандартных происшествий.

Отомстил за хозяйку

Дело было летом. Клиент из Мордовии поехал с семьей к теще. Не сказать чтобы он был рад этому обстоятельству, так как между ними не сложились отношения.

Пока все были дома, сработала автосигнализация. Когда семья выбежала на улицу, то застала такую картину: тещин козёл, который пасся неподалеку, увидел своё отражение в машине и с разбегу ударил в дверь. Свои действия он повторил несколько раз. Так сказать, отомстил за отношение к хозяйке. Естественно, автомобиль получил вмятины.

Но суть в том, что полис каско у клиента закончился три дня назад (по страховке ВСК отремонтировал бы автомобиль). Он отказался его продлевать, сославшись на то, что водит аккуратно. Жаль, что козлу все равно, какой стиль вождения.

Не по зубам

Как-то клиент ВСК из республики Коми сильно припозднился на работе и выехал уже затемно. Проезжая по территории предприятия, за автомобилем увязались четырёхлапые штатные охранники. Мужчина решил остановиться. Собаки такой подход оценили по-своему: они окружили машину и покусали за двери и капот. Отгонять псов пришлось уже настоящим охранникам.

Хорошо, что на этот раз у клиента оказался полис каско. Покусанную собаками машину "вылечили" в ВСК.

Собака с гражданской ответственностью

Меньше повезло клиенту из Тверской области. Мужчина ушел в магазин, оставив в автомобиле своего четырехлапого друга. Видимо, тому скучно стало просто смотреть в окно, и он придумал себе развлечение: разодрал кожаный салон.

Этот случай по полису каско не является страховым, так как квалифицируется как "целенаправленное оставление имущества в опасности". Это и пыталась объяснить страховой агент своему клиенту. Собака не может возместить ответственность за порчу имущества.

Клиент объяснение истолковал по-своему, и история имела продолжение. Какое-то время спустя мужчина приходит продлевать каско и просит добавить в полис риск страхования "гражданской ответственности собаки". Аргумент — в прошлом полисе риск отсутствовал, но в новый он хочет его добавить. Ведь собака хоть и шкодливая, зато любимая.

Причем тут знак?

Паркуясь на стоянке у дороги с односторонним движением, меньше всего можно ожидать ДТП с автомобилем, движущимся по встречной полосе. Однако похожая история приключилась с нашим клиентом, застрахованным в ВСК по каско. Он припарковал машину и ушел на работу. Услышав грохот, выглянул в окно — ДТП. В его машину врезалась другая, которая ехала по встречному направлению. Сценарий классический, ситуация нестандартная — дорога там была с односторонним движением.

Виновником ДТП оказалась молодая девушка. Приехавшие на место инспекторы ГИБДД почти минут 40 пытались объяснить, что она повернула на дорогу с односторонним движением. Об этом свидетельствует предупредительный знак. Однако виновница ДТП оказалась крепким орешком, она была уверена в своей правоте. "Мне же нужно было сюда! При чем тут знак?!" — отвечала она на все аргументы.

Ну как не поверить, если действительно нужно.

Укус божьей коровки

Родители застраховали дочь по полису страхования от несчастных случаев в ВСК. Девочка отдыхала в летнем лагере на морском побережье, когда ее покусали божьи коровки. Оказывается, укус этих милых насекомых может быть довольно болезненным и вызвать серьезные последствия.

У ребенка появилась аллергическая реакция, девочку госпитализировали. К счастью, на сегодняшний день с ней все хорошо.

Риск "укусы насекомых" входит в покрытие полиса от несчастных случаев, поэтому ВСК возместила расходы на лечение.

Вещественные доказательства

Страховой агент из Краснодарского края, отвечая на звонок с незнакомого номера, никак не ожидала услышать, что на другом конце провода ее подозревают в угоне автомашины "ВАЗ 2106" 2003 года выпуска.

Выяснилось, что полицейские нашли в поле машину, которая числилась в угоне. Там на полисе ОСАГО остались… ее отпечатки пальцев. Однако это было неудивительно, ведь этот полис она сама недавно выписала клиенту.

Оказалось, что хозяин машины вместе с друзьями обильно отмечали праздники, бросили машину и забыли, где ее оставили. Протрезвев, они подумали, что автомобиль был угнан, и заявили об этом в полицию. Вспомнив обстоятельства происшествия, клиент долго извинялся перед страховым агентом.

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Назад. 27 ноября 2024
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Укус божьей коровки, месть животных и прочие неожиданности: ВСК составил рейтинг курьезных происшествий в 2024 году
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