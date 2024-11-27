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В Самаре прошел фестиваль "Музыкальное сердце театра"

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В воскресенье, 24 ноября, в Самаре прошло официальное завершение фестивальных показов Национального фестиваля и Премии "Музыкальное сердце театра". В этом году фестиваль проходил с 15 по 24 ноября. Самара почти на две недели стала российской столицей мюзиклов. Здесь представили 17 постановок, привезенных из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска.

Претендентом от Самарского региона стал спектакль "Два благородных дона" Самарского театра драмы.

Также в рамках фестиваля работала творческая лаборатория с лекциями и мастер-классами. Фестиваль и премию на берегах Волги посетил и его президент - народный артист России Максим Дунаевский.

"Каждый год приносит свои сюрпризы. Сейчас прибавляется и количество спектаклей, и их качество, меняются подходы к музыкальному спектаклю. Это очень радует! На самом деле и наш фестиваль, и премия приложили к этому руку, чтобы у театров была мотивация идти вперед. Театральная волна катится рекой Волгой, Самара, несомненно - один из первых театральных городов нашей страны. Здесь ставят замечательные спектакли", - отметил Максим Дунаевский.

24 ноября, в последний день фестиваля, состоялся показ спектакля "Сказка странствий" на музыку Альфреда Шнитке. На сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича детский музыкальный театр "Карамболь" из Санкт-Петербурга представил знакомую по советскому фильму историю о брате и сестре - Мае и Марте.

"2024 год объявлен в России годом Альфреда Шнитке, - говорит художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра "Карамболь" Ирина Брондз. - Это говорит о том, какой вес имеет этот уникальный музыкальный философ в культуре страны и мира. А сегодня - 90 лет со дня его рождения. Он никогда не писал музыку для мюзиклов, мы впервые на театральной сцене рискнули это сделать с разрешения его вдовы и музы Ирины Шнитке. Пьесу для театра написал автор фильма "Сказка странствий" Александр Митта со своим сыном Евгением".

Мюзикл "Сказка странствий" представлен сразу в семи номинациях: лучший музыкальный руководитель - Ирина Брондз, лучший дирижер - Сергей Хорьков, лучшее пластическое решение (хореограф) - Анатолий Войнов, лучшее световое оформление (художник по свету) - Евгений Ганзбург, лучшая исполнительница роли второго плана - Анна Балобанова (Горгона), лучшая исполнительница роли второго плана - Лина Нова (Чума), лучший спектакль для детей и подростков.

Лина Нова сыграла в спектакле Чуму - отрицательного персонажа. "Роль очень яркая, для артиста это большая удача, - признается Лина. - Я старалась найти в ней человеческое: взяла за основу образ бездетной женщины, материнское счастье для которой безвозвратно потеряно. Она в отчаянии, хочет забрать детей - главных героев. "А мне, значит, ничего? Так и не доставайтесь же вы никому!" - вот какое настроение я вложила в роль".   

Объявление лауреатов премии пройдет 25 ноября в театре "СамАрт". Трансляцию церемонии проект покажет в своих социальных сетях: https://vk.com/musicalheartru.

Также 26 ноября будет организована дополнительная конференция "Театр, СМИ и новые медиа: ценность сотрудничества на пути к успеху" (16+). К обсуждению актуальных тем в сфере культуры будут приглашены театральные деятели, представители власти и медиа-сообщества.

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Назад. 27 ноября 2024
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