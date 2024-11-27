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Памятник Валерию Грушину в Новокуйбышевске получил премию "Золотой Трезини"

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В Петербурге подвели итоги ежегодной архитектурно-дизайнерской премии "Золотой Трезини-2024". Церемония награждения состоялась в Эрмитажном театре. В нынешнем году премия установила новый рекорд по числу проектов: 1318 из 55 стран. Победителей в основных номинациях определило международное жюри.

Также были определены победители Premio del Pubblico по номинациям. В номинации "Лучшее произведение искусства в открытом общественном пространстве" победителем стал мемориальный скульптурный арт-объект, посвященный подвигу Валерия Грушина.

Валерий Грушин - легенда, известный исполнитель бардовской песни, именем которого назван фестиваль авторской музыки, ежегодно проходящий в Самарской области. Валерий Грушин жил в Новокуйбышевске, в школьные и студенческие годы увлекался турпоходами. В августе 1967 года он ценой своей жизни спас детей, которые тонули в реке Уда Иркутской области.

Памятник Валерию Грушину установлен в Бардовском сквере Новокуйбышевска. Это общественное пространство появилось в прошлом году рядом с домом, где жила семья барда, благодаря губернаторскому проекту "СОдействие". Сквер, имеющий форму гитары, получил озеленение и освещение, здесь расположились арт-объекты, площадки и дорожки из тротуарной плитки, уличные диваны, скамейки и урны, пергола, новые газоны. По окончании благоустройства в сквере была установлена скульптурная композиция, посвященная Валерию Грушину.

Автор арт-объекта - московский архитектор Константин Прейс. Согласно его замыслу, памятник символизирует героический поступок Валерия Грушина. Фигура, стоящая на берегу, изображена за мгновение до прыжка в ледяную воду. Стремительно разведенные по сторонам руки - жест готовности к защите оказавшихся в беде. Напряженная пластика говорит, что ради спасения человек осознанно идет на вероятную гибель.
Творческую идею автору помогала реализовать команда центра литейных технологий СамГТУ.

В изготовлении памятника участвовали кузнечная артель "Вакула" (г. Новокуйбышевск), "Волгопромвентиляция", самарский скульптор Владимир Рассказов. Основной производственный этап работ по сборке и изготовлению силовых конструкций, сварке всей геометрии арт-объекта осуществили мастера НПЗ "Транснефть" (Новокуйбышевск).

Константин Прейс родился в Самаре в 1962 году. В 1990 окончил факультет "Монументально-декоративное и прикладное искусство" МГХПА им. Строганова. С 1992 - член ТСХР (секция станковой графики) и международной федерации художников "IFA". С 2023 - член секции скульптуры ТСХР. Работает в актуальной технике - художественного 3D-моделирования скульптурных композиций, арт-объектов с их последующим воплощением в традиционных материалах и технологиях. Живет и работает в Москве.
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Назад. 27 ноября 2024
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