В Сызрани в многоквартирном доме взорвался газ

В результате ЧП пострадал мужчина — хозяин квартиры. Он получил ожоги рук и госпитализирован в Сызранскую ЦГРБ. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как сообщает глава Сызрани Сергей Володченков, из-за взрыва обрушилась межквартирная стена. Семья (мама и двое сыновей 11 и 12 лет), эвакуированная из квартиры после обрушения межквартирной перегородки, размещена в гостинице.
"Женщине оказали медицинскую помощь, от госпитализации отказалась. В настоящее время состояние матери и детей оценивается как стабильное, им предоставлена вся необходимая помощь", — отмечает мэр.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области, по предварительным данным, происшествие произошло из-за неисправности газовой колонки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного отдела, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.