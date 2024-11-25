"Крылья" обыграли "Ахмат" - 2:1

25.11.2024 09:32 Читали 15

В последнем в этом году домашнем матче Мир РПЛ в воскресенье, 24 ноября, "Крылья Советов" принимали на "Солидарность Самара Арене" грозненский "Ахмат".

На 20-й минуте встречи Игорь Дмитриев завершил сольный проход с центра поля точным ударом в ворота гостей. Но вмешался VAR - он усмотрел минимальный офсайд у самарца, и взятие ворот засчитано не было.

В конце первого тайма Максим Самородов обыграл защитников "Крыльев", вышел на ворота, не смог переиграть Ивана Ломаева, но сам же первым успел на добивание и головой отправил мяч в ворота - 0:1. На 49-й минуте встречи Доминик Ороз дальним красивым ударом сравнял счет в матче - 1:1. Для австрийца это второй матч за "Крылья" в РПЛ и второй гол за нашу команду, причем оба мяча он забил грозненскому "Ахмату".

На 69-й минуте встречи главный арбитр встречи Павел Шадыханов после просмотра VAR усмотрел нарушение правил Доминика Ороза на Лечи Садулаеве и назначил пенальти. Удар Даниила Уткина с одиннадцатиметровой отметки Иван Ломаев парировал, но при этом получил повреждение и был заменен.

На 88-й минуте встречи Николай Рассказов отправил в прорыв по флангу Игоря Дмитриева, который завершил проход точным ударом по воротам "Ахмата". В итоге волевая победа "Крыльев" - 2:1.

В перерыве матча запасной Фернандо Костанца получил предупреждение, которое для него стало четвертым в сезоне, и он пропустит следующую игру.

В следующем матче "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге встречаются с "Зенитом". Игра 17-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 1 декабря, в 17:30.