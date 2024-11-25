16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ингосстрах" принимает заявления от пострадавших в ДТП в Ленинградской области

Читали 5

Страховая компания "Ингосстрах" принимает заявления от родственников и пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Ленинградской области 25 ноября. Гражданская ответственность перевозчика застрахована в "Ингосстрахе" по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП).

По данным СМИ, 25 ноября в Ленинградской области на Красносельском шоссе между посёлками Новоселье и Пески произошло ДТП. Пассажирский рейсовый автобус совершил столкновение с грузовым автомобилем, припаркованным у обочины. В результате ДТП пострадали 11 человек.

Для подачи заявления о выплате страхового возмещения пострадавшие и родственники пассажиров могут обратиться в офис "Ингосстраха" по адресу: г. Санкт-Петербург, Левашовский проспект, д. 15. Документы в офисе принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00.

Получить консультации о порядке осуществления страховых выплат можно по телефонам в рабочие дни: в Москве +7 (495) 234-36-07, +7 (495) 959-41-34 и в Санкт-Петербурге +7 (812) 332-10-10.

Согласно действующему законодательству, выплаты по ОСГОП составляют 2,025 млн рублей в случае гибели пассажира, до 2 млн рублей при причинении вреда здоровью (размер страховой выплаты будет определен исходя из тяжести полученных повреждений на основании таблицы выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ в рамках Федерального закона № 67-ФЗ) и до 23 тыс. рублей, если причинен вред имуществу. Федеральный закон № 67-ФЗ об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на данный момент на всех перевозчиков пассажиров.

"Ингосстрах" в полном объеме выполнит свои обязательства в соответствии со страховым договором и российским законодательством.

Версия для печати

Новости

Назад. 25 ноября 2024
"Ингосстрах" принимает заявления от пострадавших в ДТП в Ленинградской области
Страховой Дом ВСК застраховал гражданскую ответственность ГОУП "Мурманскводоканал"
Новый полис "Ингосстраха" "Ментальное здоровье" поможет справиться с депрессией и проработать психологические проблемы
Ключ к рынкам MENA: онлайн-встреча для самарских предпринимателей

В России и мире

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

27–28 октября разработчики и инженеры собрались на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. В стенах вуза прошла конференция одного из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинга Т1.

"Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

Прозрачность и безопасность российского рынка спецтехники необходимо повышать, тем более в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Об этом было заявлено на конференции "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, состоявшейся 17 октября 2024 года в Москве.

Культура и стиль

"Работы должны жить вечно": как прошло открытие новой галереи

1 ноября в новом пространстве "ЗИМ галерея" состоялась авторская выставка предметного дизайнера и художника Александра Браулова. Выставка посвящена современным архитектурным объектам по всему миру, затрагивая направление архитектурного авангарда как основное течение. Александр лично провел экскурсию по всем работам, ответил на интересующие посетителей вопросы, а также провел автограф-сессию. Финалом мероприятия стал аукцион работы "Фабрика-кухня", которую купили за 50 тыс. руб.

Люди

Книжку судят по обложке: начинающий дизайнер — творческий путь и преодоление артблока

Еще с самого детства она питала любовь к творчеству: Элеонора Егорова верила, что ее увлечение может быть не только приятным хобби, которому она посвящала остатки свободного от учебы времени, но и стать будущей профессией, благодаря которой она сможет реализовать свой творческий потенциал в полной мере. В интервью Элеонора поделилась своей историей о трудностях в профессии и поиске источников вдохновения.

Легкая рука: история молодой медсестры

Глядя на специалистов сферы медицины, можно восхититься их способностью сохранять холодный рассудок даже в критических ситуациях: их глаза выражают сосредоточенность и непоколебимость, движения — отточенные и легкие. Анне Протасевич не пришлось выбирать будущую профессию, казалось, будто сама профессия выбрала ее. В интервью Анна поделилась своей историей о любви к медицине, которая переросла в дело всей ее жизни.

Кошелек

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

С 8 октября на Авито Путешествиях появилась возможность бронировать отели для отдыха и командировок по всей России

Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на Авито Путешествиях.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она