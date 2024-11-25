Ключ к рынкам MENA: онлайн-встреча для самарских предпринимателей

25.11.2024 12:40 Читали 18

27 ноября пройдет онлайн-встреча Клуба предпринимательства StartupSamara, посвящённая выходу на рынки Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Спикером мероприятия выступит Евгений Дубский, основатель и CEO компании ERARTA AI, который поделится опытом работы с регионами MENA.

Участники узнают о стратегиях выхода на международные рынки, разберут реальные кейсы и получат советы от эксперта встречи. Спикер расскажет, как грамотно выйти в регион MENA, эффективно взаимодействовать с местными партнерами и инвесторами, и как избежать ошибок при масштабировании. Участники смогут задать вопросы и получить рекомендации от практикующего предпринимателя Евгения Дубского, основателя и CEO компании ERARTA AI.

Работа на рынках MENA требует внимательного подхода, знания культурных особенностей и нюансов ведения бизнеса. Успех в этих странах во многом зависит от способности адаптировать свой бизнес под местные реалии, налаживать доверительные отношения с местными партнерами, использовать инновационные технологии и привлекать внимание инвесторов.

Что получат участники по итогам встречи:

— Готовые стратегии выхода на рынки MENA и рабочие подходы к минимизации рисков;

— Практические рекомендации по взаимодействию с региональными инвесторами;

— Понимание, как адаптировать бизнес-процессы и маркетинговую стратегию под местные особенности;

— Материалы для дальнейшего использования.

Регистрация и подробности доступны по ссылке: e.startupsamara.ru/east. Участие бесплатное.

Организатором встречи выступает Региональный центр инноваций StartupSamara. Мероприятие проводится по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.