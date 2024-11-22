Самарские полицейские задержали новых фигурантов дела "авторитета Вовы Борского"

22.11.2024 12:33 Читали 25

Сотрудники самарского уголовного розыска задержали в Москве на квартире мужчину по кличке Руфо. Его считают азербайджанским "вором в законе" и теперь депортируют на родину за нарушения миграционного законодательства.

Напомним, летом этого года предполагаемые "воры в законе" и приверженцы АУЕ (организация признана экстремистской, ее деятельность в РФ запрещена) праздновали в кафе на ул. Алма-Атинской в Самаре день рождения. Они сняли празднование на видео, при этом прославляли экстремистскую организацию АУЕ, запрещенную в России, и вели себя соответствующе. Потом это видео мужчины сами выложили в Интернет. Там его и заметили правоохранители.

Экспертиза признала, что на видео - наличие пропаганды экстремистского сообщества. В итоге было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. Недавно участника мероприятия Вову Борского (настоящее имя - Владимир Бурцев) задержали работники уголовного розыска. Чуть позже они же "повязали" второго участника "сходки" Айхана Адыгезалова.

В Сети появились данные, что в Самаре пытаются развалить это дело. После чего историю взял под контроль депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По данным источника, далее сотрудники самарского уголовного розыска отправились в Москву, чтоб поймать третьего участника мероприятия. Но чуть опоздали - того уже "повязали" московские полицейские за драку в местном ресторане и не захотели отдавать самарцам.

Тогда самарские правоохранители прибыли в московскую квартиру, где прятался четвертый подозреваемый. Им оказался Руфо (на фото). У Руфо насчиталось множество нарушений миграционного законодательства, и теперь его депортируют. Предполагается, что остальные запечатленные на "веселом видео" мужчины также могут быть задержаны в ближайшее время.