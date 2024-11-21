На платформе "Ростелеком Лицей" доступна подписка "Выпускник" для онлайн-подготовки к ЕГЭ

В подписку "Выпускник" входит доступ к видеоурокам для подготовки к госэкзаменам. Старшеклассники смогут изучить материалы и проверить свои знания перед сдачей экзаменов по русскому языку, математике профильного уровня и обществознанию. По каждому из этих предметов один раз месяц можно решать актуальные на 2024–2025 учебный год варианты заданий, разработанные Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ), с последующей проверкой развернутых ответов членами предметных комиссий ЕГЭ. Процедура выполнения заданий максимально приближена к условиям реального экзамена: во время тестирования запускается счетчик времени, а также используется формат бланков ЕГЭ. В течение 72 часов после выполнения заданий ученик получит результаты, а также статистику по каждому заданию и каждой теме варианта в соответствии с требованиями спецификации ФИПИ.
Александр Ряховский, директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелекома":
"Наша цель — обеспечить старшеклассникам удобные инструменты и сервисы, которые помогут поступить в желаемый вуз на выбранную специальность. С новой подпиской будет легче пережить сложный предэкзаменационный этап: готовиться к ЕГЭ и не отставать от основной программы. Теперь это можно будет делать и не прибегая к помощи репетиторов, полностью онлайн на нашей платформе".
Новая экзаменационная подписка от "Ростелеком Лицей" разработана в партнерстве с компанией "Иксора" (дочерняя компания "Ростелеком") — эксперта в области разработки и внедрения технологий оценки качества образования в России. На одноименной платформе доступен функционал по организации и проведению различного рода исследований оценки качества образования.
Наталья Шутова, директор по продуктам компании "Иксора":
"Подписка "Выпускник" — продукт, который поможет выпускникам и их родителям грамотно и осознанно пройти путь подготовки к ЕГЭ. Основой для проведения тренировочного тестирования в рамках подписки "Выпускник" стала платформа "Иксора" с ее широкими возможностями подготовки и проведения разного рода оценочных процедур — от загрузки шаблонов бланков до их последующего сканирования, обработки и выгрузки аналитических отчетов. В новом продукте мы сделали упор на почти буквальное повторение процедуры проведения ЕГЭ: от печати бланков, счетчика времени выполнения заданий, проверки развернутой части действующими членами предметных комиссий до подготовки детализированных отчетов с результатами. Все как в жизни — настоящее тренировочное тестирование, только не в школе или пункте проведения экзамена, а дома, в понятных условиях, чтобы можно было в привычной обстановке потренироваться и в заполнении бланков, и в прохождении экзамена".
Также в подписке доступны профориентационные тестирования, видеоинтервью с представителями современных профессий и учебные материалы платформы "Ростелеком Лицей" по всем предметам школьной программы.
Стоимость подписки составляет 1999 рублей/мес.