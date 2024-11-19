Свеча, окурок, трехлитровая банка: какие страховые события происходили с жильем клиентов Страхового Дома ВСК в 2024 году

Тушите свет
В сентябре у жительницы Карелии в доме выключили электроэнергию. Хозяйка квартиры решила зажечь в комнате восковую свечку, поставила ее на журнальный столик и вышла. Минут через 10 она почувствовала запах гари, но было уже поздно — в комнате разгорелся пожар. Женщина попыталась потушить огонь самостоятельно, но безуспешно.
В результате ущерб от зажжённой свечи составил около 300 тысяч рублей — эту сумму выплатил клиенту ВСК. В комнате обгорели пол и стены. Кроме того, от средств пожаротушения в негодность пришла мебель и личные вещи, среди которых оказалась и шуба хозяйки квартиры.
Ночь, улица, бычок, пожарка
Летним вечером супруги из Тюменской области решили оставить открытой балконную дверь. Ночью они проснулись от запаха дыма — на балконе произошло возгорание, к тушению пришлось привлекать пожарных. Причиной стал непотушенный окурок от сигареты, выброшенный кем-то из соседей сверху. Огонь повредил стены и окна на балконе, также пламя уничтожило личные вещи владельцев квартиры.
К сожалению, установить виновных не удалось. Однако квартира пострадавших было оформлена в ипотеку, соответственно застрахована (конструктив здания в рамках полиса ипотечного страхования) — выплата составила 87 тысяч рублей.
Еще раз о вреде курения
Похожий случай произошел в Рязани. Там окурок, выброшенный из квартиры выше, стал причиной пожара на балконе клиента Страхового Дома ВСК. Пострадавший в момент возгорания находился дома и вовремя вызвал пожарных.
Сигарета обошлась страховой компании в 86 тысяч рублей.
Самостоятельный ремонт крыши
Житель Ивановской области решил самостоятельно отремонтировать крышу своего дома. Он подрезал металлочерепицу болгаркой, в какой-то момент искра от инструмента попала на горючие материалы кровли, и она загорелась. Пожарные потушили пожар, однако огонь успел уничтожить мансарду и кровлю.
Выплата страховой компании составила более 1,5 млн рублей.
Чистая физика
Причиной происшествий может быть не только невнимательность. Так, клиентка ВСК однажды решила поставить сушиться на окно стеклянную трехлитровую банку. Однако в этот день солнце светило так ярко, что банка с водой на подоконнике выступила в качестве линзы, и от лучей солнечного света загорись шторы в квартире.
ВСК возместила клиентке ущерб от пожара.
Виноват оползень
Вследствие ливней и гроз в одном из поселков Краснодарского края произошел оползень, в результате которого дом клиентки ВСК накренился и "съехал" на 1,5 метра. В итоге здание было признано непригодным для жилья.
Дом был застрахован по полису ипотечного страхования, поэтому ВСК погасила ипотечный долг клиентки ВСК перед банком. Выплата составила 4,9 млн рублей.