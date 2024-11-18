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Губернатор рассказал, как в Самарской области отметят Новый год

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Празднование Нового года в Самарской области пройдет без масштабных мероприятий. Об этом в понедельник, 18 ноября, на оперативном совещании правительства сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Праздновать в условиях специальной военной операции и того агрессивного наклона, с которым враги пытаются нас дестабилизировать, - это неправильно. Но все-таки доброе в жизни должно присутствовать. Поэтому прошу глав городов проанализировать ситуацию с точки зрения убранства. Никаких праздников, масштабных концертов, это неправильно, а убранство городов создает ощущение праздника. Все равно же мы все 31 числа с близкими собираемся", - сказал глава региона.

Также губернатор сообщил, что в новогоднюю ночь он с супругой и его заместители с семьями планируют посетить площадь (судя по всему, им. Куйбышева. - Прим.ред.), чтобы поздравить жителей, пообщаться. Также будет организовано дежурство должностных лиц.

Масштабного празднования Нового года в Самарской области не устраивали уже несколько лет: сначала - из-за пандемии коронавируса, потом - по причине проведения СВО на Украине. Но, как правило, ограничения не распространяются на детские мероприятия.

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Новости

Назад. 18 ноября 2024
Губернатор рассказал, как в Самарской области отметят Новый год
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