"Ингосстрах" стал призером конкурса Российского Красного Креста

15.11.2024 16:42 Читали 23

14 ноября "Ингосстрах" стал призером III Всероссийского конкурса лучших практик по развитию донорства "Корпоративная культура донорства". Компания получила награду в номинации "Лучший корпоративный день донора".

Церемония награждения проходила в рамках ежегодного вечера Российского Красного Креста в Москве. На мероприятии присутствовали представители крупных коммерческих компаний и социальных организаций — люди, которые не только проводят донорские акции у себя на предприятиях и регулярно сдают кровь, но и активно развивают и популяризируют культуру безвозмездного донорства в корпоративной среде.

В "Ингосстрахе" донорские акции проходят ежеквартально — и каждый раз в списках потенциальных доноров появляются новые сотрудники, готовые отдать частичку себя ради жизни и здоровья других людей. Партнером "Ингосстраха" выступает Центр крови им. О. К. Гаврилова.

Корпоративное донорство в "Ингосстрахе" является важной составляющей ESG-направления. Проводя такие мероприятия, компания выполняет цели устойчивого развития: ЦУР № 3 "Хорошее здоровье и благополучие" и ЦУР № 17 "Партнерство в интересах устойчивого развития".

"Мы гордимся тем, что стали частью этого движения и получили награду за вклад в развитие корпоративного донорства. Это не просто признание, а вдохновляющее напоминание о том, как важно поддерживать инициативы, которые спасают жизни.

С 2023 года донорские акции в "Ингосстрахе" стали системными и регулярными. В 2024 году — а он еще не закончился — нам удалось собрать 114 литров крови. За этим результатом — сотни неравнодушных людей, наших сотрудников по всей стране, которые искренне хотят помогать. Мы благодарим каждого, кто был и остается с нами на этом пути: Службу крови и наших коллег-доноров. Вместе мы делаем этот мир лучше", — прокомментировала Алина Порошина, начальник управления корпоративных коммуникаций "Ингосстраха".