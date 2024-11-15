Юный тольяттинец установил мировые рекорды в BMX-freestyle

24 октября 2024 г. на BMX площадке в Тольятти Иван исполнил трюк "Truck Driver" (360 Barspin) десять раз, продемонстрировав впечатляющее чувство баланса и высокий уровень координации.
Этот удивительный результат был подтвержден Международной Книгой Рекордов INTERRECORD: Official Excellence и занесен в Реестр Рекордов России, который по праву считается ведущим регистратором достижений в стране, также называемым "Книга рекордов России", подтверждая, что Россия - страна, где целеустремленность спортсменов разных возрастов помогает достигать новых высот на мировой арене.
Также Иван удивил спортивный мир, установив мировой рекорд по выполнению трюка Backflip (сальто назад) на BMX-велосипеде. Спортсмен выполнил этот сложнейший трюк на велосипеде с колесами радиусом 14 дюймов, находясь в полной экипировке для защиты тела