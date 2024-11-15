Суд встал на сторону защитников самарского элеватора

15.11.2024 15:49 Читали 8

Общественники смогли оспорить в суде отказ во включении самарского элеватора в список памятников архитектуры. Об этом на своей странице сети "ВКонтакте" сообщила председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Нина Казачкова.

"Наша Победа в суде первой инстанции сегодня состоялась. Суд счел обоснованными наши требования и удовлетворил их в полном объеме. Больше двух лет длился этот процесс. Совсем нелегкий. Много сил потратила наша команда во главе с опытным адвокатом. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал!

Подробности пока не выкладываю, так как процесс окончательно не закончен и может быть оспорен противоположной стороной в суде высшей инстанции", - написала общественница.

Напомним, самарские градозащитники пытаются сохранить Новый элеватор на Хлебной площади, который был построен в конце 70-х - начале 80-х годов XX века в стиле "брутализм". Он представляет собой сооружение из двух цилиндрических башен-хранилищ и нории между ними. По словам специалистов, это был первый вертикальный элеватор в СССР.

При этом объект не является памятником архитектуры. В апреле 2021 г. Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области отказалось включать объект в региональный Перечень выявленных объектов культурного наследия. Чиновники в ответ на заявку ВООПИиК сослались на то, что у здания низка архитектурная и градостроительная ценность.

В ноябре 2021 г. был представлен проект застройки территории, на которой сейчас находится элеватор. Здесь предложили возвести жилой комплекс, в котором "фиксировать память места" будут две стеклянные башни по 24 этажа. Известно, что площадка находится в собственности компании "Фаворит-3" известного самарского девелопера Анатолия Давидюка.

После этого в реготделении ВООПИиК стали готовится отстаивать статус объекта в суде. В иске, поданном в областной суд в феврале 2022 г., оспаривался отказ УГООКН о включении элеватора в Перечень выявленных объектов культурного наследия. По делу назначалось несколько экспертиз.

Однако в феврале 2023 г. собственник, не дожидаясь решения суда, начал снос здания. Работы удалось остановить после вмешательства общественности и депутатов.

"После вступления в силу решения суда указанное здание возвратится в перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Затем управлением будет организована работа по включению его в перечень выявленных объектов культурного наследия и проведению историко-культурной экспертизы", - прокомментировали в УГООКН.

В управлении при этом отметили, что с 2019 г. элеватор на Хлебной площади включен в предмет охраны исторического поселения как градостроительная доминанта и с тех пор подлежит сохранению.