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Страховой Дом ВСК снова в рейтинге лучших работодателей по версии Forbes

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ВСК в третий раз подтверждает статус "золотого" работодателя.

В этом году в рейтинг лучших работодателей России вошли 167 компаний. В основе методологии рейтинга Forbes — оценка компаний по основным факторам развития: "Экология", "Сотрудники и общество", "Корпоративное управление". Оценивались уровень зарплаты, социальный пакет, наличие корпоративного обучения, текучесть кадров, прозрачность процессов, гендерное равенство, экологическая и климатическая политика и другие аспекты взаимодействия компании с сотрудниками и обществом.

Страховой Дом ВСК проводит последовательную и комплексную работу для поддержания репутации работодателя. В компании реализован ряд проектов, позволяющих команде ощутить заботу и поддержку: стажировки, IT-кемпы, программа благополучия "Забота на работе", марафоны здоровья, поиск и доставка лекарств для семей сотрудников, психологическая поддержка, институт наставничества, отдых в собственном туристическом центре ВСК, спортивные активности.

ВСК получила еще одну престижную награду в сфере HR — сертификат "Отличное место для работы" от Happy Job. В этом году в компании в 5-й раз провели опрос вовлеченности. Исследование помогает оперативно отслеживать влияние корпоративных решений на общее благополучие, психологический тонус коллектива, получать объективную обратную связь.

"Для нас важен HR бренд и в целом, что думают о компании сотрудники — насколько корпоративная среда комфортна для работы, проекты интересны и позволяют развиваться, есть ли общая цель и понимание стратегического вектора. Важно, чтобы каждый сотрудник на деле видел, что он важен и ценен, и мог сконцентрироваться на результатах своей работы, опираясь на возможности нашей компании. Профессиональная и мотивированная команда — основа ДНК нашей корпоративной культуры и над этим ВСК работает каждый день", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Назад. 15 ноября 2024
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