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На платформе Roblox появился "Кибергород" и эксклюзивные скины от "Ростелекома"

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"Ростелеком" построил на игровой онлайн-платформе Roblox виртуальный мир "Кибергород" (12+) с эксклюзивными скинами в стиле киберпанк и мини-игрой с интересной полосой препятствий. Roblox — самая популярная по скачиваниям игра на смартфонах в России. Ежемесячная аудитория по всему миру превышает 200 млн пользователей, более 60% из них — дети.

Виртуальный мир доступен всем игрокам, зарегистрированным в Roblox. Здесь можно соревноваться с друзьями в прохождении препятствий, а также приобрести эксклюзивные скины — внутриигровые костюмы персонажей. Получить их можно на игровой платформе, а затем активировать в основной локации "Кибергорода". Для абонентов тарифного плана "Игровой" от "Ростелекома" предусмотрена специальная цена.

Выбрать можно два вида скинов, которые станут хорошим подарком для юных игроков: "Энергетический вихрь" и "Цифровая принцесса". Тираж ограничен — всего 1 000 копий на каждый скин.

Александр Ряховский, директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелеком":

"Roblox — популярная игровая онлайн-платформа, где можно создавать собственные мини-игры и играть в уже существующие. "Ростелеком" запустил в Roblox свой мир современного технологичного "Кибергорода". Он доступен всем интернет-пользователям, а наши юные абоненты по всей стране дополнительно получат скидку на эксклюзивные скины для игры. Мы рады, что смогли расширить и разнообразить игровой опыт для нашей молодежной аудитории".

Стоимость уникального скина для абонентов тарифа "Игровой" со скидкой составляет 359 руб. Приобретая скин, пользователь получает его навсегда и может использовать не только в "Кибергороде", но и во всей метавселенной Roblox.

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Назад. 15 ноября 2024
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