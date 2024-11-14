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"Ингосстрах" за две недели выплатил более 2,8 миллиарда рублей в сегменте автострахования

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За период с 28 октября по 10 ноября "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,8 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 879 миллионов рублей, а по ОСАГО — более 1,9 миллиарда рублей.

Крупнейшие страховые выплаты по каско за последние две недели составили 10,4 миллиона рублей — водитель услышал хлопок, увидел пламя в моторном отсеке и попытался потушить его, затем вызвал пожарных, но автомобиль полностью сгорел за время их приезда; 8,8 миллиона рублей — водитель заметил дым в моторном отсеке и возгорание, попытался потушить огонь вместе с коллегой, а затем вызвал пожарных. Автомобиль также сгорел дотла к моменту их приезда; 8,7 миллиона рублей — водитель не справился с управлением в темное время суток и съехал в кювет.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 1,1 миллиарда рублей, Санкт-Петербурге — более 55 миллионов рублей, Приморском крае — более 46 миллионов рублей, Челябинской области — более 45 миллионов рублей, а также в Республике Башкортостан — более 38 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 438 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 107 миллионов, Республике Татарстан — более 21 миллиона, Нижегородской области — более 19 миллионов и в Ростовской области — более 15 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО. Компания предоставляет широкий выбор страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" предлагает полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов и электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.

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Новости

Назад. 14 ноября 2024
"Ингосстрах" за две недели выплатил более 2,8 миллиарда рублей в сегменте автострахования

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