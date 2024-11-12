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Решение НОТА ВИЗОР возглавило рейтинг решений для налогового мониторинга

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Витрина данных для перехода в режим налогового мониторинга вендора НОТА (Холдинг Т1) получает высокую оценку экспертов в отраслевом рейтинге аналитической группы проекта IaaSSaaSPaaS второй год подряд.

Эксперты проанализировали 15 решений российских компаний-разработчиков по 30 критериям, оценив их функциональность, доступность и возможности интеграции.

НОТА ВИЗОР — витрина данных с прямым подключением к АИС "Налог-3". Платформа объединяет все необходимые инструменты для эффективной работы в режиме налогового мониторинга: систему внутреннего контроля, функционал для публикации данных бухгалтерского и налогового учета, механизм распознавания регистров, электронный документооборот, журнал действий пользователей и сотрудников ФНС, а также организованное корпоративное хранилище.

Такой набор инструментов в сочетании с простым и понятным интерфейсом позволяет значительно повысить уровень прозрачности бизнеса, эффективности налогового планирования, минимизировать количество ошибок, сократить объем документооборота и время, затрачиваемое на проверку.

"Первенство в рейтинге — это показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Наша цель — сделать налоговый мониторинг максимально простым и удобным для бизнеса. Для этого мы оказываем всестороннюю поддержку на всех этапах внедрения и гарантируем полное соответствие требованиям регулятора", — комментирует Марина Любимова, коммерческий директор продукта НОТА ВИЗОР.

Платформа НОТА ВИЗОР включена в Единый реестр российского ПО. Решение соответствует требованиям ФНС России к организации налогового и бухгалтерского учета в режиме онлайн-взаимодействия.

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Назад. 12 ноября 2024
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