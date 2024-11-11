Холдинг Т1 расширил возможности платформы ОАЗИС в области управления устойчивым развитием

11.11.2024 16:50 Читали 16

Команды Т1 Иннотех и Т1 Искусственный интеллект (входят в Холдинг Т1) разработали и внедрили в GRC-платформу ОАЗИС модуль "Цифровое устойчивое развитие", предназначенный для автоматизации управления устойчивым развитием в компании.

Внедрение нового модуля в ОАЗИС упростит трудоемкий сбор и консолидацию показателей устойчивого развития из разнородных источников, а также минимизирует число ручных процессов в части управления устойчивым развитием. Кроме того, функциональность позволит автоматизировать подготовку нефинансовой отчетности, которая является обязательным условием для работы на Московской бирже и зарубежных рынках.

"Т1 ИИ, обладая технической экспертизой по работе с данными и алгоритмами моделирования, совместно с командой развития продукта ОАЗИС спроектировали модуль, который расширяет функциональные возможности платформы. Мы создали программный продукт, который позволяет заказчикам оптимизировать интеграцию показателей устойчивого развития в бизнес-процессы и повысить качество принимаемых решений. Помимо поставки готового модуля в формате "коробочной версии", мы можем на основании разработанной методологической модели по устойчивому развитию реализовать возможность настройки витрин и дашбордов на других корпоративных BI-инструментах заказчиков", — отметил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 Искусственный интеллект (Т1 ИИ) Холдинга Т1.

Функциональная архитектура решения "Цифровое устойчивое развитие" включает несколько модулей, в том числе "Расчет интегральных индексов", "Сценарный анализ", "Показатели и отчетность в области устойчивого развития", "Скоринг поставщиков", "Скоринг заемщиков". В решении консолидированы данные по более чем 400 показателям устойчивого развития и 50 аналитикам: библиотека ПО учитывает кросс-отраслевую и отраслевую специфику и полностью соответствует стандартам Минэкономразвития РФ, Глобальной инициативы по отчетности (GRI), Совета по стандартам учета в области устойчивого развития (SASB) и органа по Торговле и Развитию ООН (ЮНКТАД).

"Управление устойчивым развитием перестает восприниматься как дань трендам и все больше переходит в практическую плоскость. Сегодня работа бизнеса в области Устойчивого развития регламентируется российским законодательством и требованиями регуляторов. В этом контексте интеграция модуля, разработанного командами Т1 ИИ и T1 Иннотех, — закономерный шаг на пути развития платформы ОАЗИС, который способен сделать решение более функциональным и актуальным для наших заказчиков из финсектора, ритейла и других отраслей", — прокомментировал Андрей Гулидин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Т1 Иннотех.