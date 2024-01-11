Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Анастасия отдала свою подачу в первом же гейме и до конца сета не смогла вернуться в игру, еще раз позволив сопернице сделать брейк. Во втором сете российская спортсменка забрала чужую подачу и повела 3:0, но отдала свой гейм и позволила Синяковой сравнять счет. Однако затем Павлюченкова выиграла три гейма подряд, а с ними и второй сет. Победу в решающей партии Анастасии принесли брейки в третьем и седьмом геймах.
Эта победа позволила Павлюченковой выйти в четвертьфинал турнира, где она встретится с посеянной под вторым номером пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.
Призовой фонд турнира WTA-500 в австралийской Аделаиде составляет $922573.