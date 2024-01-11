11.01.2024 08:02 Читали 17

Защитник Александр Солдатенков продлил контракт с "Крыльями Советов". Новое соглашения капитана нашей команды рассчитано до конца сезона 2025/26.

Солдатенков перешел в "Крылья" в августе 2020 года. За это время он сыграл 121 матч, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Александр - игрок сборной России. В национальной команде он провел четыре игры и забил один гол.

"Александр - наш лидер, наш капитан. Нам очень важно было продлить с ним соглашение. Он служит ключевым звеном нашей обороны, а его постоянные вызовы в сборную России - это важная и верная оценка его игровых способностей. Александру очень комфортно в Самаре, здесь он уже по-настоящему стал своим. Верим, что он проведет еще множество ярких матчей за "Крылья", - отметил спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.