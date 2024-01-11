11.01.2024 09:40 Читали 15

Цифровая премьера спортивной драмы "Крецул" (12+) состоится 11 января 2024 года в видеосервисе Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Фильм основан на биографии дзюдоиста и чемпиона Паралимпийских игр 2004 года Олега Крецула. Проект пополнил линейку проектов Wink Originals.

Фильм стал полнометражным дебютом режиссера Александры Лихачёвой. Он создан кинокомпаниями WISH Media и METRAFILMS при поддержке "НМГ Студии", Министерства культуры Российской Федерации и видеосервиса Wink.ru. Команда картины выиграла грант Европейского фонда поддержки кино Eurimages и главный приз в рамках Transilvania Pitch Stop. Мировая премьера прошла на крупнейшем фестивале в Латинской Америке — на Международном кинофестивале в Сан-Паулу. В России фильм впервые показан в рамках программы полнометражного кино дебютного кинофестиваля "Короче" в Калининграде. Продюсеры — Анна Шалашина и Артём Васильев.

В основе сюжета картины — реальные события из жизни Олега Крецула, которые произошли с 1997 по 2001 год. Успешный спортсмен попадает в аварию, где погибает его жена, а сам он теряет зрение. Мастер спорта, вице-чемпион Европы и член олимпийской сборной, Крецул остается без спорта, без заработка и, казалось бы, без перспектив… Но рядом всегда был и до настоящего времени остается друг детства и тренер Виталий Глигор, благодаря которому Олег возвращается в спорт и добивается огромных успехов на соревнованиях самого высокого уровня. Это история о дружбе и неотступничестве, которые преодолевают все испытания. Олег Крецул стал консультантом съёмочной группы, а Виталий Глигор — соавтором сценария.

Трейлер

Образы участников легендарного спортивного дуэта воплотили Никита Волков ("Черновик", "Трудные подростки", "Разрешиться обратиться") и Сергей Волков ("Регби", "Аврора") — однофамильцы и однокурсники. Оба актера, готовясь к роли, прошли не только серьезную психологическую и эмоциональную подготовку, но и физическую: набирали массу, тренировались. С Никитой Волковым работал тренер мужской сборной по дзюдо Евгений Кулдин, а также сам Виталий Глигор.

"На мой взгляд, это настоящее авторское кино — режиссерское, актерское. Кино, которое точно никого не оставит равнодушным. Большая удача, что мы работали с моими настоящими друзьями — Сережей Волковым и Вовой Гарцуновым. Они потрясающие артисты. И, конечно, спасибо Саше Лихачевой за этот путь", — отметил исполнитель заглавной роли Никита Волков.

"Крецул" — очень нетипичное кино о спорте, психологически тонкое и обжигающе искреннее. Это не геройский фильм, хотя он о настоящих героях и богатырях. Это не слезовыжимательное социальное кино, хотя в центре истории человек с ограниченными возможностями, который преодолевает невозможное. Поэтому "Крецул" будет интересно смотреть всем и каждый найдет в нем что-то близкое для себя. Фильм заставит задуматься о том, о чем в ежедневной суете мы забываем", — считает директор по контенту видеосервиса Wink.ru Александр Косарим.

Кадры и фото со съемок

Характер-постеры

О кинофильме "Крецул" (12+)

Россия, Молдова, Литва, Турция

Хронометраж: 105 мин.

Жанр: драма

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Кинопрокат: с 14 декабря 2023 года

Цифровая премьера: 11 января 2024 года

Режиссёр: Александра Лихачёва

Продюсеры: Анна Шалашина, Артём Васильев

Сопродюсер: Максим Рыбаков

Автор сценария: Александра Лихачёва при участии Виталия Глигора

Оператор: Мариус Пандуру RSC

Производство: WISH Media, METRAFILMS при поддержке "НМГ Студии", Министерства культуры Российской Федерации и Европейского фонда поддержки кино Eurimages, а также видеосервиса Wink.ru

В главных ролях: Никита Волков, Сергей Волков, Владимир Гарцунов и другие.