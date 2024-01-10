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Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах

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Видеосервис Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет зрительские предпочтения за период с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Как всегда, в эти дни у экранов собираются разные поколения, а многие фильмы и сериалы смотрят всей семьей. Поэтому неудивительно, что в топ-10 фильмов вошли в основном картины для семейного просмотра, а любимым жанром оказались новогодние комедии. Из первой десятки сериалов сразу шесть представляют линейку Wink Originals, а первое место по просмотрам уже два месяца сохраняет за собой драма Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+).

Топ-10 кинофильмов:

1) "По щучьему велению" (6+);

2) "Баба Яга спасает мир" (6+);

3) "Ёлки 10" (12+);

4) "Одна дома" (12+);

5) "Папины дочки. Новогодние" (16+);

6) "Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения" (16+);

7) "Баба Мороз и тайна Нового года" (12+);

8) "Чебурашка" (6+);

9) "Вызов" (12+);

10) "Повелитель ветра" (12+).

В большинстве кинофильмов новогоднего топа главные роли — у любимых сказочных персонажей. Зрительская любовь досталась фильмам-лидерам российского кинопроката 2023 года ("Чебурашка", "По щучьему велению", "Вызов", "Повелитель ветра", "Ёлки 10" и другие). На верхних строчках сразу оказались и свежие премьеры специальных новогодних эпизодов двух любимых сериалов "Папины дочки" и "Ивановы-Ивановы", герои которых в канун Нового года попадают в различные забавные передряги. Хороший результат показала российская комедия "Одна дома" — это не просто наш ответ известной голливудской истории, а настоящая энциклопедия вредных советов.

Топ-10 сериалов:

1) "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+), Wink Originals;

2) "Трудные подростки" (18+), Wink Originals;

3) "Великолепный век" (16+);

4) "Недетское кино" (12+), Wink Originals;

5) "Фишер" (18+), Wink Originals;

6) "Молодежка" (16+);

7) "Ивановы-Ивановы" (16+);

8) "Отмороженные" (16+), Wink Originals;

9) "Постучись в мою дверь" (16+);

10) "Плакса" (16+), Wink Originals.

А вот поклонники сериалов на каникулах смотрели не только легкие комедийные, но и драматические проекты. Шесть позиций заняли премьеры линейки Wink Originals 2023 года. Первое место драмы "Слова пацана. Кровь на асфальте" было прогнозируемым, как и высокая позиция сериала "Трудные подростки", эпизоды финального сезона которого еще продолжают выходить. На четвертую строчку сразу взлетел приключенческий фэнтези-сериал "Недетское кино", премьера всех эпизодов которого состоялась только 1 января 2024 года. Также в топе у подписчиков Wink.ru два турецких сериала.

"На новогодние каникулы традиционно приходится пик просмотров видеосервисов — это самый удобный и доступный вид досуга, особенно в морозы, когда не хочется выходить из дома. Wink.ru снова подтвердил, что он — онлайн-кинотеатр для всей семьи: в новогоднем топ-10 кинофильмов большинство проектов с маркировкой 6+ и 12+. В нашей праздничной коллекции нашлось место фильмам и сериалам разных жанров и для каждого поколения. Мы рады, что среди лидеров просмотра много наших оригинальных проектов, которые видеосервис Wink.ru представил в 2023 году. И в 2024 году в линейке Wink Originals обязательно появятся новые яркие проекты, которые будут активно обсуждать и смотреть", — отметил генеральный директор видеосервиса Wink.ru Антон Володькин.

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Назад. 10 января 2024
Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах

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