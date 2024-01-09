Двое детей и шесть взрослых отравились угарным газом за новогодние выходные в Самаре

Во время новогодних выходных, с 30 декабря по 9 января, в Кировском и Советском районах Самары произошло три случая отравления угарным газом. Пострадали восемь человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным чрезвычайного ведомства, пять из восьми пострадавших, в том числе двое детей были госпитализированы, а троих человек направили на амбулаторное лечение.

По предварительным данным, причинами происшествий было нарушение правил эксплуатации газового оборудования и отсутствие обратной тяги в дымоходе.

Региональное ГУ МЧС призывает жителей области внимательно относиться к правилам эксплуатации газового оборудования, следить за исправностью газовых приборов, регулярно проверять тягу и проветривать помещения. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по единому телефону пожарных и спасателей 01, с мобильного — 101.