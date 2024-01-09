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"Ладья" проиграла в овертайме "Ирбису"

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В составе "Ладьи" после поражения в Нижнем Новгороде не произошло кардинальных перестановок. Изменения были внесены только в сочетания защитников, которые отчасти обновились — к Максиму Власову был переведен Кирилл Гаврилов, Марат Калимуллин объединился с Артемом Жомовым, а Матвей Кривоножкин оказался в паре с Андреем Шалимовым.

Команды ударно провели стартовую треть, вгрызаясь буквально в каждый сантиметр площадки, и практически сразу стало понятно, что отсиживаться в обороне никто не собирается. При обилии атак и силовых приемов с обеих сторон крайне здорово проявили себя вратари — Александр Столпеченков и Данила Овчарик долгое время держали нули на табло, однако на 18-й минуте казанский голкипер все-таки дрогнул. "Ладья" к тому моменту уже разыгрывала свое третье большинство в матче, и Дмитрий Иванов хладнокровно сработал на пятаке, затащив шайбу в ворота "Ирбиса". 0:1.

В следующем игровом отрезке казанцы начали потихоньку прибирать инициативу к своим рукам, все чаще нагружая работой защитную линию "Ладьи" во главе с Данилой Овчариком. Шанс переломить ситуацию у волжан появился на экваторе поединка, когда "Ирбис" схлопотал очередное удаление, но они не воспользовались этой возможностью. Далее хоккеисты казанского коллектива продолжили оказывать давление и в концовке периода вынудили Остапа Маслова нарушить правила. Этот эпизод стал роковым для тольяттинцев — "Ирбис" организовал затяжную атаку, которая завершилась результативным добиванием Кирилла Кутузова. 1:1.

В третьей двадцатиминутке темп игры упал, хотя команды не думали уходить в оборону. "Ладья" заметно добавила в бросковой активности, однако уступала "Ирбису" в плане остроты атак. На передний план вновь вышли вратари — благодаря надежным действиям Александра Столпеченкова и Данилы Овчарика счет на табло так и не изменился. В основное время победителя выявить не получилось.

Овертайм же продлился всего полторы минуты. Сперва Константин Двуреченский не реализовал свой момент, а затем последовал ответный выпад от казанцев, увенчавшийся голом Данила Шерстнева. Итог — "Ладья" терпит поражение со счетом 1:2, но набирает очко.

На этом выездная серия тольяттинцев не заканчивается, уже 15 и 16 января они сразятся в гостях против "Красноярских Рысей".

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