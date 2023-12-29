Волгоградская область обогнала в топе болеющих регионов Свердловскую область и Пермский край

29.12.2023 13:05 Читали 19

По данным Страхового Дома ВСК, по итогам 2023 года число обращений к врачам в рамках ДМС выросло на 37%. Отчасти это объясняется общим ростом популярности страхового продукта — на фоне подорожания платных медицинских услуг добровольное медицинское страхование стало эффективным инструментом оптимизации расходов на лечение. Так, за 2023 год средний чек по итогам обращения пациентов за медпомощью вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В 2023 году Волгоградская область стала одним из наиболее "болеющих" регионов РФ (без учета Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга). Так, в Волгоградской области было зафиксировано наибольшее (3%) число обращений за врачебными консультациями в рамках добровольного медицинского страхования (в прошлом году жители региона входили в число россиян с самым крепким здоровьем).

С начала года наибольшее число обращений к врачам было зафиксировано в:

Москве (40% обращений)

Московской области (9%)

Санкт-Петербурге (9%)

Волгоградской области (3%)

Новосибирской области (2,6%)

Воронежской области (2%)

Свердловской области (1,8%)

Приморском крае (1,7%)

Самарской области (1,5%)

Нижегородской области и Краснодарском крае (по 1,2%)

Для сравнения, в 2022 году "лидировали" по числу обращений к врачам жители Свердловской области и Пермского края. Обладателями самого крепкого здоровья в 2023 году стали преимущественно жители центральной России — Костромской, Орловской, Смоленской и Тамбовской областей, а также Сибири — Тывы и республики Алтай.

Женщины, по-прежнему более тщательно следят за своим здоровьем. Так, доля обращений мужчин к врачам в рамках программ ДМС с начала года составила 39%.

Средний возраст клиента по ДМС в России составляет 44 года, однако он сильно отличается в зависимости от профиля врача. Например, самые зрелые пациенты ходят к кардиологам и ревматологам (49 лет), а наиболее молодые — к аллергологам (37 лет), гинекологам (40 лет), оториноларингологам (40 лет).

Позже других с проблемами со здоровьем сталкиваются жители Тульской, Свердловской, Челябинской, Ленинградской области (средний возраст пациента — 45 лет и старше). Раньше других начинают болеть жители Приморья (39 лет) и Новосибирской области (38 лет).

Самыми востребованными специалистами в 2022 году стали терапевты (25% обращений), неврологи (11%), травматологи-ортопеды (11%), гинекологи (10%) и оториноларингологи (7%). Причем, несмотря на подорожание платных медицинских услуг, средний чек приема у терапевта остался на уровне 2022 года, у невролога — вырос на 0,2%, у акушера-гинеколога — вырос незначительно, на 3,7%. Больше всего подорожало лечение у Лор-специалистов — на почти на 10%.

В целом, с начала года пик обращений ко врачам в рамках ДМС был зафиксирован в марте и апреле (по 11% врачебных консультаций).