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В Самарской области убили адвоката Дмитрия Калиниченк

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Сотрудники чапаевского отдела управления Следственного комитета по Самарской области возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. ЧП произошло около восьми часов вечера у дома 53 на ул. Ленина.

"По предварительной информации, все началось с того, что мужчина поссорился с родственником. Он пришел в общежитие, где жил родственник, встретил его в подъезде и стал бить ножом. Пострадавшему вызвали скорую соседи. Он сейчас в больнице", — рассказал источник Волга Ньюс.

А нападавший вышел на улицу. И там встретил адвоката своего родственника. Мужчина напал с ножом и на него. Адвокат скончался на месте.

"Скорее всего, адвокат попался на глаза случайно. Пришел бы минут на 10 позже — остался бы жив", — сообщают другие источники.

По предварительным данным, между поссорившимися родственниками изначально мог быть гражданский спор в суде.

Правоохранители смогли быстро задержать подозреваемого. Ему 44 года. Сейчас ведется следствие.

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Назад. 29 декабря 2023
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